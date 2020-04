ČMKOS je respektovaným partnerem vlády a zaměstnavatelů

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která byla založena 5. dubna 1990, je nejsilnější odborová centrála v České republice. Při ochraně a prosazování mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců se za 30 let stala respektovaným partnerem vlády a zaměstnavatelů, což se projevuje zejména v Radě hospodářské a sociální dohody (v tripartitě; odbory zde zastupuje spolu s Asociací samostatných odborů ČR - ASO). Zesílil také vliv odborů na legislativní proces.

Centrála je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením odborových svazů (OS), v současnosti jich sdružuje 32. Na konci loňského roku ČMKOS sdružovala více než 292 tisíc zaměstnanců, členů jednotlivých OS (celkově mají odbory v Česku zhruba půl milionu členů). Při svém vzniku centrála zastřešovala 40 svazů a zastupovala přes pět milionů odborářů.

Za své požadavky neváhají odbory vést kampaně, demonstrovat či stávkovat. Například v červnu 2008 ČMKOS zorganizovala hodinovou výstražnou stávku proti reformám kabinetu Mirka Topolánka (ODS). Již o rok dříve demonstrovali odboráři proti vládní reformě veřejných financí a v roce 2003 proti reformě veřejných financí vládní koalice v čele s ČSSD hrozila ČMKOS stávkou a demonstrovala v ulicích Prahy. Řadu velkých protestů uspořádali odboráři také během funkčního období vlády Petra Nečase (ODS). V červnu 2011 například stávka dopravních odborů proti vládním reformám zastavila na celý den vlaky a v mnoha městech také omezila provoz MHD. V dubnu 2012 se pak demonstrace proti vládním úsporným plánům na Václavském náměstí v Praze zúčastnilo kolem 100.000 lidí. V roce 2015 ČMKOS rozjela kampaň Konec levné práce. Díky vyjednávání tak už několikrát vzrostla minimální mzda, platy ve veřejném sektoru i ve firmách.

Nejvyšším orgánem ČMKOS je sjezd, který se koná jednou za čtyři roky, mezi sjezdy pak sněm složený z Rady ČMKOS a členů delegovaných svazy. Výkonným orgánem je Rada ČMKOS, kterou tvoří vedení ČMKOS a předsedové svazů. Statutárním orgánem je vedení, tedy předseda a místopředsedové.

Dosavadními předsedy ČMKOS byli Richard Falbr (1994-2002), Milan Štěch (2002-2010), Jaroslav Zavadil (2010-2013) a Josef Středula (od 2014). Ačkoli ČMKOS deklaruje nezávislost odborů, spolupracuje se stranami, jejichž program je odborům blízký. Dlouhodobě tak, i přes osoby svých předsedů, má ČMKOS nejblíže k ČSSD.

Nástupce ROH

Vznik ČMKOS souvisí s pádem komunistického režimu a zánikem totalitního Revolučního odborového hnutí (ROH). V roce 1990 vznikly nové odborové svazy. Na půdě federální České a Slovenské konfederace odborových svazů (ČSKOS) byla 5. dubna 1990 ustavena Českomoravská komora ČSKOS, která se v listopadu 1992 přejmenovala na Českomoravskou komoru odborových svazů. Po osamostatnění České republiky se stala největší odborovou centrálou na jejím území. Na druhém sjezdu v roce 1998 přijala dnešní název Českomoravská konfederace odborových svazů.

ČMKOS je členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

ČMKOS sídlí v Praze na Žižkově ve funkcionalistické budově, která byla postavena začátkem 30. let minulého století pro Všeobecný penzijní ústav. Poté, co bylo v roce 1952 nemocenské pojištění převedeno do správy odborů, připadla odborům i budova. Žižkovský palác se pak stal sídlem Revolučního odborového hnutí (ROH) a odborářům zůstal i po listopadu 1989, kdy získal i nové jméno - Dům odborových svazů. V roce 2018 odborové svazy budovu, kterou samy využívaly zhruba z jedné pětiny, prodaly.