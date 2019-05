Co se bude dít, až vyhrajete sto litrů…

Socialistické zdanění výher z hazardu nad sto tisíc korun? Moc vtipnějších a bizarnějších věcí už vymyslet nejde...

Rok 2020. Hraji v kasinu poker. Daří se mi. Atmosféra u stolu je dobrá. Jenom ten brýlatý chlápek s kožním výrůstkem na bradě, co stojí v saku kousek od nás, ten mě teda vytáčí! Pozoruje nás. Píše si. Navíc popotahuje a já nemám sluchátka.

Ale zpět ke hře. Mám dvě esa, soupeř je horší, beru další žetony. Chlápek s kožním výrůstkem na bradě ke mně přichází. "Tak už?" Velice neochotně dodržuji moji občanskou povinnost: "Ještě ne." Chlápek se mi dívá na žetony: "Jste si jistý? Nechcete mít problémy, že ne?" - "Nechci. Mám 94 tisíc korun v žetonech," odpovídám mu.

V další hře vyhrávám sedm tisíc korun. Bohužel. "Ach jo, tak už, mám 101 tisíc korun." Brejloun s výrůstkem na bradě, povoláním berní zaměstnanec oboru pro zdanění hazardních výher nad 100 tisíc korun, si mě na 73 minut bere stranou. A sepisujeme daňové přiznání. Ostentativně mu koukám na ten výrůstek, aby se cítil blbě.

Odvádím ministryni financí Aleně Schillerové patnáct tisíc z výhry a jdu hrát dál. Za hodinu sice všechny prachy prohraju, ale daňovou povinnost jsem splnil. Česko!

Tak nějak by to mohlo brzy vypadat. Schillerová v touze najít miliardy kde to jde, chce zdanit výhry z loterií, sázek a jiných hazardních her nad 100 tisíc korun.

Vyhrajete větší peníze v pokeru, ruletě, ale třeba si i vsadíte na sport - a bum! Posíláte desátek Andrejovi a Aleně, aby měli na sliby. Je to logické. Přece "hazard nikdo nemá rád a ničí rodiny". Na to ovce uslyší! Stejně jako třeba na ždímání těch "ošklivých bank".

Hazardní byznys sice daně odvádí a rozhodně nemalé. Ale proč nepodojit ještě "ty hnusný gamblery"?

Ale hlavně - jak to chce ta paní jako vybírat? Budou stát v kasinech připravení brýlatí berňáci s výrostky na bradě? A co když vyhraných sto tisíc zase projedete? A jak se to bude řešit u loterií? A jak u on-line sázkovek? Jakmile vyhrajete nad sto tisíc, vyskočí vám na ploše počítače avatar Schillerové s upozorněním "Je čas, dávej"?

Popravdě, nic z toho Schillerová neví. Ale už si spočítala, že na tom vydělá 3,5 miliardy. TO VYBÍRÁNÍ JE TOTÁLNĚ NEPROVEDITELNÉ. Jen u on-line sázek bych vám dokázal popsat asi tak 250 způsobů, jak ty peníze "vyprat" přes virtuální peněženky a udělat z nich nehazardní cash. A živá hra? Jen naroste černá zóna. A stát nedostane vůbec nic. Bude mít jen spoustu nových úředníků s výrůstky na bradě.