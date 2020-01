Co stálo za tragickým požárem? Policie odmítá spekulace

Policie šetří požár v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku, při kterém zemřelo osm lidí, jako obecné ohrožení z nedbalosti. Novinářům to řekl náměstek krajského policejního ředitele Petr Sytař. Příčiny zjišťují krajští kriminalisté. Ohnisko požáru bylo v jedné místnosti. O příčinách požáru zatím nechce policie spekulovat.

Policisté z místního obvodního oddělení Vejprty byli u požáru mezi prvními krátce po páté hodině, podíleli se na záchraně lidských životů. Jeden z nich se nadýchal kouře. "Určitě mu patří velký dík, neměl na místě dýchací přístroj," uvedl Sytař. V době požáru se nacházelo v budově 35 klientů.

Policisté krajského ředitelství Ústeckého kraje na místě dokumentují a zajišťují stopy. Hořelo ve společenské místnosti. "V té bude asi základní ohnisko, ale to je prvotní informace," řekl. Policie dostala oznámení ve 04:46.

Hasiči zásah na místě ukončili. Podílejí se na vyšetřování příčin požáru. Starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS) si posteskla, že na místo nepřijeli hasiči ze sousedního Německa. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že jde o systém komunikace. Nejlepší by podle něj bylo, pokud by starostka mohla volat s žádostí o pomoc okamžitě vedení sousední německé obce. "Musíme se podívat, jak to můžeme vylepšit, aby tam nebyl nějaký mezičlánek," uvedl Babiš.

Místní jednotka hasičů byla na místě požáru jako první ve 04:59. Celkem na místě bylo šest jednotek, dvanáct kusů techniky a 37 hasičů. "Vystřídalo se tady celkem 50 hasičů," uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil. Požár hasiči po osmé hodině zlikvidovali.

Domov se stará o klienty ve věku od 18 let do důchodového věku. Mají mentální postižení. Starostka Vejprt uvedla, že jsou na úrovni šesti až dvanáctiletých dětí.