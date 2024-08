ČR k 1. srpnu eviduje 23.471 vozidel ukrajinských provozovatelů, na technické prohlídky nemusí

Český stát k 1. srpnu evidoval 23.471 vozidel ukrajinských provozovatelů. Ti své automobily musí od 1. ledna povinně zaevidovat na příslušném úřadě do sedmi dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza. Na pravidelné prohlídky ve stanicích technické kontroly (STK) s automobilem nemusí. Jsou ale povinni mít takzvanou zelenou kartu, tedy potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Jan Jakovljevič. Auty do Česka přijeli někteří z lidí, kteří opustili Ukrajinu po vojenském napadení Ruskem 24. února 2022. Válka už trvá téměř dva a půl roku.

Technickou kontrolu na STK musí čeští majitelé se svými automobily absolvovat každé dva roky. Výjimkou jsou nové automobily, které první kontrolu absolvují po čtyřech letech provozu.

Ukrajinští občané mohou svá vozidla do sedmi dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění na území ČR zaevidovat na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který vykonává agendu registrace vozidel. "Tato evidence není registrací, nevyžaduje pravidelné technické prohlídky na STK," uvedl Jakovljevič.

V mezinárodním provozu se podle něj ukrajinské auto může v Česku volně pohybovat po dobu šesti měsíců. V českém registru vozidel, na které se vztahují i kontroly na STK, je podle Jakovljeviče aktuálně téměř 6,7 milionu provozovaných osobních automobilů.

I bez prohlídek na STK jsou podle mluvčího ukrajinští provozovatelé povinni svá vozidla udržovat v řádném technickém a provozním stavu. Kromě zelené karty musí mít také platné ukrajinské registrační doklady k vozidlu a řidičský průkaz, doplnil Jakovljevič.

Databázi ukrajinských vozidel stát zřídil proto, aby byla dohledatelná odpovědnost pachatelů přestupků, tedy aby stát mohl propojit vozidlo s konkrétním člověkem, uvedl loni ministr dopravy Martin Kupka (ODS). "Nenahlášení vozidla do této evidence ukrajinských vozidel je přestupkem se sankcí do 30.000 korun. Kontrolu vozidel v provozu vykonává policie," řekl Jakovljevič.

K zaevidování do databáze ukrajinských vozidel potřebují jejich provozovatelé doklad totožnosti, osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz a formulář o provozovateli, kde žadatel vyplní základní údaje o sobě a svém vozidle.