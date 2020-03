ČR má 396 případů koronaviru. Babiš se omluvil za nedostatek roušek

V Česku je nyní 396 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 52 víc než v pondělí večer. První tři lidé se z nemoci zcela vyléčili, naopak jiní tři pacienti nakažení koronavirem jsou podle ministerstva zdravotnictví ve velmi vážném až kritickém stavu. Celá země funguje v mimořádném režimu, lidé se učí žít s výrazným omezením volného pohybu lidí i většiny běžných aktivit. Problémem zůstává nedostatek ochranných roušek a respirátorů, které by podle vládních politiků měly do Česka dorazit ze zahraničí tento týden. Za jejich nedostatek se premiér Andrej Babiš (ANO) omluvil. Nákaza čím dál tíživěji doléhá na ekonomiku, výrobu uzavře i automobilka Škoda Auto.

Hodně lidí se rozhodlo nečekat na oficiální dodávky ochranných prostředků a spontánně začali šít látkové roušky sami doma. Dopoledne se tvořily fronty před galanteriemi, které dostaly od vlády výjimku ze zákazu prodeje. Čím dál více lidí je vidět s rouškami či šálami přes obličej na jinak většinou prázdných ulicích, v obchodech či cestách v MHD, v úterý poprvé je měli i ministři včetně premiéra na tiskové konferenci po zasedání vlády.

Všichni tři vážně nemocní jsou na jednotce intenzivní péče. "Bohužel stav jednoho z pacientů je vážný, ti dva další jsou údajně stabilizovaní," řekl Babiš.

Rychlotesty z Číny

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se už dopoledne veřejnosti na twitteru omluvil za nedostatek roušek a respirátorů, na který si stěžují některé nemocnice či zdravotní sestry. Poté se za situaci omluvil i Babiš, byť vláda podle něj udělala maximum. Miliony kusů zdravotnického materiálu by měly do Česka dorazit v řádu dnů. Stát materiál nakupuje zejména v Číně. V úterý přistál v Šen-čenu vojenský speciál, který má do ČR dopravit 150 tisíc rychlotestů na nový typ koronaviru. Letadlo by se mělo vrátit ve středu. Z Číny chce stát dovézt také roušky, respirátory i další testy. Přivézt by je měla letadla doporavce Smartwings.

Situace kolem koronaviru bude stát podle Babiše desítky miliard korun, bude třeba změnit i státní rozpočet. Počítá třeba s omezením investic do armády. Krize doléhá na větší i menší firmy v řadě oborů. Českomoravská záruční a rozvojová banka už eviduje na 900 žádostí o podporu v objemu dvě miliardy korun. Nejvíce žádají restaurace, hotely nebo cestovní kanceláře, na které současné restrikce doléhají nejsilněji. Téměř se zastavil i prodej aut, citelně omezený je také letový provoz nad Českem. Potíže hlásí dopravci - soukromá společnost Leo Express oznámila, že omezí své vnitrostátní vlakové i autobusové spoje o 75 procent až do 23. března, provizorní situace nejspíš potrvá do 7. dubna. Většinu spojů stáhla už v úterý. Provoz omezil i RegioJet. Všichni tuzemští dopravci museli už v minulém týdnu zrušit své mezinárodní spoje, protože vláda zakázala všechny možnosti osobní dopravy do okolních zemí.

Stahování Čechů z ciziny

Na některých hraničních přechodech se kvůli opatřením proti šíření koronaviru tvořily dlouhé kolony kamionů, například fronta před hraničním přechodem do Polska v Náchodě se postupně natáhla až do 42 kilometrů vzdáleného Hradce Králové, problémy byly i na hranici se Slovenskem po D2.

Babiš vyzval lidi pracující v Německu jako pendleři, aby po návratu do Česka dodržovali bezpečnostní opatření. Jinak pohrozil premiér zrušením výjimky. Tito lidé podle něj nemají chodit na veřejnost, mají se vracet jenom domů. Ministerstvo zahraničí mezitím jedná s ostatními zeměmi Evropské unie o možnosti vyslání letadel, kterými by se mohli vrátit čeští občané z Asie nebo z Latinské Ameriky. Organizuje také dopravu českých občanů z evropských států do země pomocí autobusů.

Jak to bude s ošetřovným

Ochranná opatření proti šíření koronaviru zvyšují potravinářské řetězce. Kaufland začal nabízet balený chléb a rohlíky. Albert vyzývá zákazníky, aby vcházeli do prodejen se zakrytými ústy a nosem. Globus zavádí clony chránící pokladní. Respirátory ani roušky obchodníci pro své zaměstnance nemají. Lékárny začaly zase instalovat ochranná plexiskla mezi čekající klienty a obsluhu, aby ochránily své zaměstnance.

Vláda by podle opozice měla jasně informovat o dostupnosti ochranných pomůcek a zveřejnit scénáře pro další vývoj restriktivních opatření přijatých kvůli epidemii koronaviru. Zástupci opozičních stran chtějí na schůzce s premiérem Babišem jednat také o opatřeních na podporu ekonomiky či výši ošetřovného na děti, které zůstaly kvůli koronavirové epidemii po uzavření škol doma. Vláda rozhodla, že ošetřovné ve výši 60 procent ze základu má náležet rodičům školáků do deseti let po celou dobu trvání epidemie, chce to vyřešit vládním nařízením.