ČSSD bude jednat o setrvání ve vládě. Jaký bude Babišův krok?

Tříměsíční tahanice mezi sociálními demokraty a prezidentem Milošem Zemanem o právu vládní strany na nominaci a jmenování ministra podle její vůle může podle části ČSSD vyústit v odchod sociálních demokratů z kabinetu. Předseda ČSSD Jan Hamáček, který se v neděli vrátí z dovolené, dostal už sice od širšího vedení strany možnost jednat bez dalších stranických jednání, o věci ale zřejmě bude diskutovat páteční předsednictvo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dosud zdůrazňoval snahu o další spolupráci se sociálními demokraty, na druhou stranu ale odmítá podat na prezidenta kompetenční žalobu. Média tak spekulují o dalším Babišově postupu včetně možnosti pokračování jeho vlády bez ČSSD. Na konci července předseda vlády avizoval, že v případě Zemanovy nečinnosti udělá "nějaké zásadní kroky" po vládních prázdninách, tedy 26. srpnu. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka míní, že pokud Babiš nepřiměje prezidenta ke změně postoje, nebo pokud na něj nepodá kompetenční žalobu, měli by ministři ČSSD podat demisi.

Variantu pokračování kabinetu bez ČSSD zmiňují média, porušena by v tom případě byla koaliční smlouva, podle které musí celý kabinet podat demisi, pokud se jedna z koaličních stran rozhodne ze společného projektu odejít. Pokud by tak ČSSD učinila a ANO by smlouvu s ní nerespektovalo, rekonstruovanému kabinetu bez ČSSD by stačilo mít k dispozici rovných sto poslanců, aby zabránil svému pádu v důsledku hlasování o nedůvěře. Pro vyslovení nedůvěry je podle ústavy zapotřebí nejméně 101 poslanců. Pokud by vláda na své straně měla sto poslanců, pak 101. hlas by pro nedůvěru chyběl.

Vládní hnutí ANO má ve Sněmovně 78 poslanců. S hlasy 15 poslanců KSČM, která vládu doposud tolerovala, by to bylo 93 poslanců. Vláda by potřebovala dostat na svoji stranu dalších sedm zákonodárců. Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna řekl nedávno Mf DNES, že by vládu podpořil i v případě odchodu ČSSD. Podle deníku by se zachoval stejně i Antonín Staněk, který je rovněž poslancem. S nimi by měla vláda 95 hlasů.

Pokud by vládu nepodpořilo 19 poslanců z klubu SPD, je ve Sněmovně ještě pětice nezařazených poslanců. Tvoří ji tři poslanci zvolení původně za SPD: Ivana Nevludová, Lubomír Volný a Marian Bojko.

Dalšími nezařazenými poslanci jsou Zuzana Majerová Zahradníková a Václav Klaus, zvolení původně za ODS, kteří nyní reprezentují nové hnutí Trikólora. "My vítáme, pokud ČSSD odejde z vlády, protože vliv ministra (zahraničních věcí Tomáše) Petříčka, (ministryně práce Jany) Maláčové a (ministra vnitra Jana) Hamáčka považujeme za devastující pro Českou republiku," řekl Klaus ČTK. "My nemáme ani mandát od voličů, ani dostatek poslanců, abychom se teď nyní zaobírali rekonstruovanou vládou. Hlasovali jsme vždy proti ní a připravujeme se na to, abychom po příštích volbách vytvořili vládu lepší," dodal.

K získání důvěry ve Sněmovně vláda nemusí vždy potřebovat 101 poslanců, protože potřebné kvorum se odvíjí od počtu přítomných poslanců. Pokud by chyběli někteří opoziční poslanci, opustili jednací sál nebo by se z jednání omluvili, potřebný počet hlasů by se úměrně tomu snížil.

Vláda by však potřebovala nejméně 101 hlasů na to, aby přehlasovala senátní veta zákonů nebo aby odmítla pozměňovací návrhy horní parlamentní komory. Senát například vetoval novelu zákona o evidenci tržeb, která rozšiřuje EET na všechny zbývající obory. Senátoři také chtějí zrušit daň z nabytí nemovitostí nebo zákaz prodejů v obchodech o vybraných svátcích. Hlasování o těchto návrzích čeká Sněmovnu na podzim.