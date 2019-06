ČSSD i KSČM vládu podpoří, odpověď Evropské komisi vypracují úředníci

Koaliční partneři hnutí ANO v pondělí avizovali, že vládu podrží. ČSSD prostřednictvím svého předsedy Jana Hamáčka sdělila, že má ve vládu důvěru i nadále. O problémech premiéra Andreje Babiše totiž věděla, už když s ním vstupovala do vlády. KSČM zase odmítá číst dokument, který byl získán nelegální cestou. Odpověď na auditní zprávu Evropské komise (EK) sepíšou úřednici, shodla se vláda. S informacemi přišel deník Právo.

"Mám důvěru v koaliční projekt. Od začátku jsme věděli, že pan premiér do toho vstupuje s nějakou zátěží, to pro nás nebyla nová informace," sdělil Hamáček.

I předseda druhé koaliční strany Vojtěch Filip prohlásil, že KSČM za vládou stojí. "Jistě není legitimní v právním státě se řídit něčím, co nebylo právně získáno. Zprávu jsem nečetl, musím ji nejdřív získat, prostudovat si ji, počkat na český překlad i odpověď vlády," řekl s dodatkem, že komunisté podpoří úterní projednávání zprávy EK na jednání sněmovny.

Naopak opozice, konkrétně předseda ODS Petr Fiala, vyzvala menšinový kabinet, aby požádal sněmovnu o důvěru. Babiš i Hamáček to však odmítli. Občanští demokraté by mohli vyvolat hlasování o nedůvěře. K jejímu vyjádření by potřebovali hlasy 101 poslanců. Fiala dále požaduje, aby vláda oficiálně zveřejnila auditní zprávu EK, zastavila všechny dotace pro holding Agrofert a pověřila členy vlády, kteří nejsou v hnutí ANO, aby na zprávu odpověděli.

S tím souhlasí i sociální demokraté. Kvůli kompetenčnímu zákonu to však podle Hamáčka nemůže být vnitro, které by v této věci nahradilo ministerstvo financí, v jehož resortu stojí Alena Schillerová (ANO). Odpověď na návrh auditní zprávy tak vypracují úředníci. "Na zpracování se nebudou podílet žádní ministři, odpovědi zpracují úředníci příslušných resortů a schválí ji Národní orgán pro koordinaci (NOK)," uvedl Hamáček. Roli NOK plní Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v jehož vedení je Klára Dostálová (ANO).

"Úředníci jsou vystrašeni"

Sám Babiš označil auditní zprávu EK za nestandardní a prohlásil, že Česko žádné peníze vracet nebude, neboť při schvalovaní dotací vyhověl jak českým, tak i evropským zákonům.

Ke zprávě se vyjádřil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), podle kterého v ní našli úředníci "poměrně velkou řadu zcela zásadních rozporů". "Úředníci jsou pochopitelně lehce vystrašení. A to vystrašení ve smyslu toho, že je někdo napadá, ačkoli oni jsou toho názoru, že to bylo přerozděleno správně," podotkl Havlíček.