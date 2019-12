ČSSD neuspěla, vyšší rodičovský příspěvek nedostanou všichni

Vyšší rodičovský příspěvek nedostanou všechny rodiny s dětmi do čtyř let. ČSSD při jednáních s ANO neprosadila společné hlasování pro širší senátní verzi jeho zvýšení. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že strana proto spolu s koaličním ANO podpoří užší vládní variantu, kterou dříve schválila Sněmovna. Senátní verzi, kterou prosazují opoziční strany, však považuje ČSSD za spravedlivější, konstatovala Maláčová. ANO argumentuje především dopady na rozpočet.

Podle vládní verze schválené Sněmovnou dostanou od příštího roku přidáno z 220 tisíc na 300 tisíc korun rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle Senátu by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali. "Ačkoliv správným krokem by bylo podpořit nejspravedlivější verzi, z rozpočtových důvodů podpoří ČSSD vládní sněmovní verzi," uvedla Maláčová.

Maláčová v pondělí uvedla, že na ANO a jeho poslance bude apelovat, aby podpořili senátní verzi. "My tu debatu vedli, nebyla lehká, byla velmi upřímná, bohužel ANO řeklo, že své stanovisko nemění a trvá na podpoře sněmovní vládní verze," uvedla Maláčová. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že by obrat ČSSD považoval za nestandardní. "(Sněmovní verze) je pro nás poctivě vydiskutovaná varianta, která pomůže," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ve hře byly čtyři verze

Rozpočtem na příští rok zdůvodnil souhlas se sněmovní verzí šéf sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik. "Není-li již ve sklenici voda, tak se z ní nedá napít," uvedl. Jeho stranická kolegyně Hana Aulická Jírovcová dodala, že komunisté byli pro rozšíření okruhu rodin s nárokem na vyšší příspěvek z těch s novorozenci na všechny, které rodičovskou právě čerpají. Kdyby podle ní Maláčová nezacházela s tématem populisticky, mohla novela platit už půl roku, a nárok by tak mělo víc rodin. Ministryně podle Aulické změnila před klíčovým hlasováním názor ze dne na den.

Maláčová řekla, že původně byly na stole čtyři verze - nenavýšit příspěvek vůbec, navýšit jej pro rodiče nově narozených dětí, nynější sněmovní verze a nejširší senátní verze. Případné schválení druhé nejštědřejší verze, tedy sněmovní, by podle ní i tak bylo dobrou zprávou. Nejširší varianta by podle Maláčové měla širokou podporu, pokud by tomu nebránily rozpočtové důvody. Senátní verze může počítat s podporou opozice, v úterý se k ní přihlásili představitelé ODS, Pirátů, SPD, lidovců, Starostů i TOP 09.

ODS považuje sněmovní variantu za protiústavní. Podle poslance strany Jana Bauera zvažuje ODS ústavní žalobu. Pro případ, že jí soud vyhoví, připraví novelu zákona. Advokát Zdeněk Joukl z iniciativy #TAKEPECUJEME ve Sněmovně uvedl, že zvýhodnění jen zhruba 80 procent rodin je diskriminační a politické dohody nemohou být nadřazeny rovnosti občanů. Odmítl, že by širší verze vyšla na 2,6 až tři miliardy navíc, jak tvrdí ministerstvo financí. Podle iniciativy by to bylo mezi 1,2 a 1,5 miliardami. Schillerová to odmítla a připomněla, že i vládní verze bude rozpočet stát 8,6 miliardy. Považuje ji za spravedlivou.

Sociální demokraté přímo neodpověděli na otázku, zda ANO hrozilo koncem koalice v případě, že by se ČSSD v hlasování odchýlila od společné dohody. Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že by to ANO považovalo za zásadní porušení koaliční smlouvy. "Domníváme, že se smlouvy mají ctít," uvedl.