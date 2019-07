ČSSD rozhoduje o budoucnosti. Přijel i Babiš

Na jednání předsednictva ČSSD do pražského Lidového domu dorazil premiér Andrej Babiš (ANO). Sociální demokraté jednají o tom, zda kvůli krizi kolem výměny ministra kultury opustí koaliční kabinet s ANO. Z příchodů členů předsednictva na jednání spíš plyne, že menší vládní strana kabinet neopustí, předsedu Jana Hamáčka by měla vybavit mandátem pro další vyjednávání.

Jednání grémia a předsednictva ČSSD se dnes konalo souběžně se zasedáním vlády. Ve Strakově akademii tak ministry sociální demokracie nahradili náměstci. Jednání skončilo před 15.00, do Lidového domu dorazil předseda vlády po 15.30. Podle informací ČTK na jednání Babiš ve svém vystoupení řekl, že podporuje současný vládní projekt.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který by se podle představ strany měl stát nástupcem Antonína Staňka (ČSSD) v čele ministerstva kultury, novinářům řekl, že by mohlo předsednictvo vybavit silným mandátem Hamáčka. Předseda by dostal možnost přijmout jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti ČSSD včetně odchodu z vlády. K dispozici by mohl mít demise všech ministrů strany.