ČSSD si musí nominovat své ministry, shodují se členové strany

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka není optimista, pokud jde o další působení sociální demokracie ve vládě. Člen předsednictva strany Miroslav Poche předpokládá, že po jednání širšího vedení, které předseda ČSSD Jan Hamáček avizoval zhruba na 15. července, podají ministři sociální demokracie demisi. Podle senátora Jiřího Dienstbiera by ČSSD měla okamžitě kabinet opustit. Další členové vedení jsou zdrženlivější a chtějí počkat na výsledek zasedání špiček ČSSD, i podle nich je ale nepřijatelné, aby si sociální demokracie nemohla nominovat své ministry.

"Schůzka v Lánech má dle mého názoru jasný závěr - prezident (Miloš) Zeman nevyhověl premiérovi (Andreji) Babišovi. Co se týče dalšího působení ČSSD ve vládě, nejsem s ohledem na tuto skutečnost optimistou," napsal Onderka. Reagoval tak na výsledek jednání Hamáčka a premiéra Babiše (ANO) na zámku v Lánech s prezidentem Zemanem.

Sociální demokracie chce, aby Antonína Staňka (ČSSD) nahradil v čele resortu kultury místopředseda strany Michal Šmarda. Staněk podal v polovině května demisi, Zeman ji však odmítl přijmout. Prezident dosud nevyhověl ani návrhu na Staňkovo odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády. Ani po jednání se situace s výměnou ministra neposunula, Zeman počítá se schůzkou s Hamáčkem a Staňkem 12. července. Hamáček se poté chystá svolat předsednictvo ČSSD, o svém návrhu dalšího postupu má jasno.

"Zeman hrubě porušuje ústavu nekonáním k návrhu na odvolání a jmenování ministra kultury. Babiš je nečinný při obraně ústavnosti odmítáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu (ÚS). ČSSD by měla okamžitě odejít z vlády, má-li sebeúctu. Senát by měl urychleně schválit ústavní žalobu na prezidenta k ÚS," napsal na twitteru Dienstbier. "Dopadlo to, jak se dalo čekat. Když to nebude po 12.červenci, tak možná ke konci měsíce nebo koncem prázdnin nebo možná koncem roku," uvedl k možnému rozpadu koalice na twitteru poslanec Václav Votava.

"Jediný orgán, který může rozhodnout o konci našeho vládního angažmá, je předsednictvo, a to se sejde co nejdříve," napsal šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. "Jsem pesimista", uvedl v reakci pro předseda pražské ČSSD Petr Pavlík.

"V okamžiku, kdy si neumíme vyměnit vlastního ministra ve vládě, tak to není naše vláda a asi bychom v ní neměli zůstávat," domnívá se předseda plzeňské městské organizace ČSSD Michal Chalupný. Momentálně nevidí ani tak problém ve vládním působení ČSSD s ANO, ale v tom, že sociální demokracie není schopna odvolat svého vlastního ministra. "Pan Staněk rezignoval, myslím si, že pan prezident už velmi vyčerpal nějakou lhůtu," řekl Chalupný. Nechápe ani postoj samotného Staňka. "Já být na jeho místě, tak už nechám klíče od ministerstva ve vrátnici," řekl Chalupný.

"Pro mě je absolutně neakceptovatelné, aby se nejvyšší ústavní činitel země takto vysmíval ústavě a premiér tomu pouze přihlížel," řekl předseda středočeské ČSSD Robin Povšík. Jaký další postup by doporučoval, nechtěl říct, neboť to chce nejdříve sdělit spolustraníkům na jednání předsednictva.

Místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala řekl, že ho výsledek schůzky nepřekvapil. "Dalo se čekat, že zatím v tuto chvíli nikdo neustoupí. Pokud bychom měli odejít z vlády kvůli ministerstvu kultury, tak si myslím, že to lidé nepochopí. Pochopili by to, kdyby chtěl například Andrej Babiš zrušit minimální mzdu nebo by se neměly zvedat důchody, to by asi pochopili. Pokud je to ale o osobě jednoho ministra, tak si myslím, že to těžko dokážeme vysvětlit voličům," uvedl Rykala.

Okresní místopředseda ČSSD pro Liberecko Milan Šír je stále přesvědčen, že se nějaké řešení najde. "Byla velká vedra a na některých lidech se to teplo stoprocentně projevilo. Ve čtvrtek je sice chládek, ale bylo by potřeba, aby zchladly hlavy na všech stranách," uvedl Šír, který byl v minulosti pro vstup sociální demokracie do vlády s Babišem. "Stále si za tím stojím a jsem pro to, abychom pokračovali dál, aby se zklidnily emoce," dodal.

Krajský předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín řekl, že podporuje předsedu Hamáčka. "Jestli má pan předseda jasno, tak já mám taky jasno, podpořím v každém případě pana předsedu," uvedl Vaculín.

Předsednictvo má podle webu ČSSD 61 členů. V nejdůležitějším orgánu mezi sjezdy zasedají podle stanov ČSSD členové nejužšího vedení, tedy grémia. Doplňují je zástupci krajů v počtu, který se odvíjí od velikosti regionálních členských základen, a předsedové krajských organizací. S poradním hlasem se mohou účastnit například hejtmani ČSSD či zástupci strany ve vedení obou komor Parlamentu.