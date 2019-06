ČSSD tápe. Ve vládě legitimizuje Babiše a ztrácí důstojnost

Kdyby ČSSD zůstala v opozici, rozpory uvnitř strany by ji neminuly, poněvadž by pak mnozí mohli namítat, že strana měla do vlády jít. V celkové bilanci se plusy a mínusy vzájemně eliminují, takže výsledek je nula, napsal politolog Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze ale mají sociální demokraté daleko k důstojnosti a nesou největší díl viny na legitimizaci premiéra Andreje Babiše (ANO), neboť se vláda musí opírat o komunisty a občas i hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

"ČSSD vládne již podruhé s Andrejem Babišem. Tentokrát navíc v pozici, která má daleko k důstojnosti - jednak díky síle, jednak proto, že vláda se musí opírat o komunisty a občas i okamurovce. ČSSD proto nese největší díl viny na Babišově legitimizaci. Z tohoto důvodu je naprosto nevěrohodná v jakémkoli tažení proti babišovskému pojetí politiky či jako obránce demokracie. Zbývá jí tedy jen levicovost," napsal Mrklas.

Podle něj uspěly v Evropě v poslední době pouze ty socialistické strany, které byly v opozici. "Je pozoruhodné, že to ČSSD se svými vazbami neví, nebo nechce vědět," poznamenal Mrklas.

Přestože má vláda levicový program a hodně rozdává a reguluje, neumí ČSSD svůj program prodat, míní Mrklas. Neuměla to podle něj ani v předchozí vládě, kde měla premiéra (Bohuslava Sobotku) a více ministrů (sedm, nyní pět). "Proč by jí to mělo jít lépe ve vládě, kde má mnohem slabší postavení?" uvedl.

Ani podle Mlejnka neumí sociální demokraté propagovat své případné úspěchy. "Jediný opravdu 'sociálnědemokratický' resort drží ministryně (práce a sociálních věcí Jana) Maláčová, která se snaží, ale skutečnost, že občas dejme tomu 'vydupe' nějakou tu miliardu navíc na sociální účely, ještě nemusí nikoho přimět k volbě její strany. Je mladá, pořád nezkušená a nemá širší portfolio politických témat," poznamenal politolog.

Může to rozseknout Klaus ml. s Trikolorou

Na dotaz, co by se muselo stát, aby ČSSD odešla z vlády, Mlejnek odpověděl, že hranice asi leží někde tam, kdy "se na vládě či podpoře vlády začínají podílet SPD nebo Trikolóra". Trikolóra je nové politické hnutí založené bývalým poslancem ODS Václavem Klausem mladším.

"Vnitřní život je hluboce rozpolcený, otázka setrvání toto rozpolcení posiluje. Sociální demokraté se pomalu, ale jistě dostávají do pozice strany, která ať udělá cokoli, vždycky to bude špatně. Z polistopadové historie známe několik případů a víme například, jak dopadly Unie svobody nebo Strana zelených," doplnil Mrklas.

Zelení byli v letech 2006 až 2009 ve vládě s ODS a KDU-ČSL, po vyslovení nedůvěry ještě nominovali ministry v úřednické vládě Jana Fischera, v posledních parlamentních volbách v roce 2017 ale získali jen 1,46 procenta hlasů. Unie svobody - Demokratická unie byla součástí kabinetu s ČSSD a lidovci v letech 2002 až 2006. Ve volbách v roce 2006 dostala 0,3 procenta hlasů.

Vládu ANO a ČSSD tolerovanou komunisty prezident Miloš Zeman jmenoval loni 27. června. Na pondělním zasedání bude podle Babiše kabinet bilancovat, jaké ze svých cílů za první rok splnil.