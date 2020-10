Čtvrtek je dnem bioenergetiky, spotřebu do konce roku pokryje biomasa

Čtvrtek je dnem bioenergetiky, spotřebu energie celého Česka do konce roku by mohla obrazně pokrýt biomasa, jako je dřevní štěpka, palivové dříví, bioplyn nebo bioethanol. Do Silvestra zbývá 64 dní, což představuje odhadovaný podíl 18 procent tohoto obnovitelného zdroje na letošní spotřebě energie v Česku. Sdělily to České sdružení pro biomasu (CZ Biom) a Komora obnovitelných zdrojů energie. Loni podle nich byl den bioenergetiky až o dva dny později, 31. října.

Experti sdružení CZ Biom uvedli, že bioenergetika by měla v Česku do roku 2030 vytvořit přes 8500 nových pracovních míst, a to především v regionech. Asociace připomněly, že zástupci podnikatelů v oblasti obnovitelných zdrojů energie mají ale výtky k přípravám evropských fondů na transformaci energetiky. "Stát by měl přistupovat ke všem zájemcům nediskriminačně, dotace by měly být otevřené všem zájemcům, nikoliv přednostně provozovatelům velkých tepláren a elektráren," sdělily.

Předseda CZ Biom Jan Habart ve čtvrtek uvedl, že ho těší, že za rozvojem bioenergetiky v Česku stojí desítky malých projektů, které vznikají v blízkosti zdroje biomasy, a daří se tak v regionech postupně nahrazovat fosilní paliva typu uhlí. "Rozvoj bioenergetiky vykazuje stabilní trend především v oblasti dodávky tepla. Nově dodává teplo například bioplynová stanice Žehuň do novostaveb rodinných domů v obci Choťovice na Kolínsku. Dále byla například realizována dodávka tepla i elektřiny z bioplynové stanice Chabičovice do hotelu a rodinných domů, které se nachází v obci Svachova Lhotka na Českokrumlovsku," dodal.