Čtyři subjekty podepsaly koaliční smlouvu pro vedení Pardubického kraje

Pardubický kraj povedou ANO, 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, Koalice pro Pardubický kraj, ODS s TOP 09. Zástupci dnes dopoledne podepsali koaliční smlouvu. Nová koalice bude mít 37 z celkových 45 krajských zastupitelů. Hejtmanem by měl být počtvrté Martin Netolický (3PK/SOCDEM). Jeho uskupení obsadí navzdory horšímu výsledku víc míst v devítičlenné radě než vítězné ANO. Ustavující zasedání zastupitelstva, kde se bude hlasovat o funkcích, se zřejmě uskuteční v pátek 11. října.

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 15 zastupitelů. Druhé uskupení 3PK jich bude mít 11, Koalice pro Pardubický kraj šest a ODS s TOP 09 pět. STAN bude mít tři mandáty, Stačilo! tři a koalice SPD, Trikolora a PRO dva.

Uskupení 3PK obsadí v radě tři křesla včetně hejtmana, hnutí ANO získá dva náměstky hejtmana. Koalice pro Pardubický kraj tvořená KDU-ČSL, SNK ED a Nestraníky a ODS s TOP 09 budou mít po jednom náměstkovi a jednom radním.

Hejtman Martin Netolický by měl mít v radě na starosti finance a hospodaření kraje. Za uskupení 3PK by měl být radním pro školství Josef Kozel, stejně jako dosud. Gesci zemědělství, venkov a životní prostředí by měl získat Miroslav Krčil, i on byl v této funkci v končícím volebním období. Prvním náměstkem hejtmana by se měl stát lídr ANO Dušan Salfický, který se bude věnovat investicím, sportu a volnočasovým aktivitám. Další radní za ANO, místostarosta Poličky Pavel Štefka, povede zdravotnictví.

Za Koalici pro Pardubický kraj se má stát náměstkem hejtmana Pavel Šotola, jako dosud si ponechá sociální věci a neziskový sektor. Radním pro kulturu, regionální rozvoj a evropské fondy by měl být Roman Línek. ODS s TOP 09 budou mít náměstka hejtmana Ladislava Valtra, kterému svěří dopravu a dopravní obslužnost. Petra Šimáčková by se měla stát radní pro majetek, cestovní ruch a informatiku.

V příštím funkčním období by měli být nově tři uvolnění předsedové výborů zastupitelstva. Placenou funkci získá předseda výboru pro zdravotnictví a starosta Chrudimi František PIlný (ANO), předseda finančního výboru Oldřich Jedlička (ANO) a předseda výboru pro energetiku, informatiku, e-government a digitalizaci František Brendl (3PK). V končícím volebním období nebyly funkce v čele finančního a kontrolního výboru placené, v období 2016 až 2020 předsedové dostávali měsíční odměnu 90.000 korun. V příštím funkčním období neuvolněné pozice předsedy a místopředsedy kontrolního výboru obsadí zástupci opozice.

Součástí koaliční dohody jsou také programové teze, které budou sloužit jako podklad pro budoucí programové prohlášení rady. Podle Netolického by je vedení kraje mohlo předložit na prosincovém jednání zastupitelů nebo na únorovém. kde by již byly větší detaily.