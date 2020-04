Čtyři vládní opatření budou zrušena. Jak reagují prezident, opozice a ministr zdravotnictví?

Soud ve čtvrtek zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona. Soudní senát tak vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který opatření kritizoval jako svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné.

Soud konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob.

Vláda má nyní podle soudu do 27. dubna čas, aby opatření omezující volný pohyb, maloobchod a služby přijala v zákonné formě, tedy jako krizové opatření.

Předseda senátu Štěpán Výborný zdůraznil, že je i za aktuální situace nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. "Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo," uvedl.

Dostálovi vadilo, že ministerstvo daná omezení odůvodnilo pouze obecnou zmínkou o výskytu nemoci covid-19 v ČR a nutností omezit její šíření. Podle něj je formulace opatření v rozporu jak s požadavky práva, tak s poznatky medicínské vědy. V žalobě také uvedl, že český stát nerespektoval svůj vlastní pandemický plán a že pravidla boje proti epidemii tvoří namísto odborníků politici, a to podle momentálních nálad veřejného mínění. Postup ministerstva označil za "právnické chytračení".

Zástupce ministerstva zdravotnictví Jiří Kindl novinářům řekl, že úřad zváží případný další postup po prostudování písemné podoby rozsudku. Ministerstvo se může obrátit kasační stížností na Nejvyšší správní soud.

Reakce politiků

"Soud na sebe bere veškerou odpovědnost za dopady svého rozhodnutí. Ať už jde o dopady na životy a zdraví obyvatel, tak na hospodářství celé republiky," reagoval na rozhodnutí soudu podle Ovčáčka prezident.

Čtvrteční rozhodnutí soudu o zrušení čtyř opatření ministerstva zdravotnictví potvrzuje, že pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem, uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňuje, že v době nouzového stavu se má postupovat podle krizového zákona a vláda má přijímat krizová opatření svým usnesením, uvedla v SMS zprávě mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Podle opozice rozhodnutí soudu potvrzuje předchozí obavy, že si vláda ANO a ČSSD v boji s epidemií nového typu koronaviru počíná protizákonně. Předseda ODS Petr Fiala napsal, že verdikt dokládá neschopnost vlády. Šéf Pirátů Ivan Bartoš s odkazem na některé výroky soudu uvedl, že na stejná rizika upozorňovala jeho strana od počátku. Zaznívají i výzvy k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či celého kabinetu.

Fiala uvedl, že rozhodnutí je smutným dokladem vládní neschopnosti a chaosu. Kabinet podle něj ohrožuje osudy lidí i prosperitu země. "Soud potvrdil naše obavy, že vláda postupovala nezákonně, když přestala rozhodovat podle zákona o krizovém řízení a postupovala podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda jedná v krizi nejen zmateně, ale i protiprávně. Lidé musejí mít i v nouzovém stavu právní jistotu a ochranu," napsal Fiala.

Bartoš citoval z výroku soudu, že i za aktuální situace je nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. "Na to jsme upozorňovali do začátku a rozhodnutí soudu to jen potvrzuje," uvedl na twitteru Bartoš.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan chce vědět, kdo nahradí škodu vzniklou živnostníkům a podnikatelům. "Je dobře, že soud rozhodl, že ani v době krize si nemůže ministerstvo zdravotnictví řídit stát jako zkrachovalou firmu," konstatoval. Místopředseda hnutí Petr Gazdík dodal, že se ukázalo, že ani v čase krize s občany vláda "nesmí cvičit, jak ji napadne". Europoslanec STAN Stanislav Polčák vyzval Vojtěcha k rezignaci.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové soudní rozhodnutí ukázalo na chaos a nekoncepčnost při přijímání vládních opatření. "Bylo jasně řečeno, že není přípustné, aby vláda při vydávání omezujících opatření účelově přenášela svou odpovědnost na jedno ministerstvo a tím se snažila vyhnout své zákonné povinnosti nahradit občanům škody," napsala Adamová.

Potvrdilo se také, že vláda nebyla svá až přehnaně omezující opatření schopná dostatečně vysvětlit a právně odůvodnit, dodala. "A to je základním předpokladem dobrého fungování právního státu?" uvedla Adamová. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru napsal, že Česko potřebuje správce, který respektuje pravidla a republiku spravuje odpovědně a efektivně. "Vládo ČR, Vy bando amatérů, která ignoruje vládu práva, omluvte se a odejděte," vybídl ministry.

Co na to resort zdravotnictví

"Budeme hledat takové řešení, abychom vyhověli soudu, a současně jsme zachovali opatření, která jsou z epidemiologického hlediska klíčová pro zamezení šíření epidemie, a nadále jsme pokračovali v jejich postupném uvolňování dle nastíněného plánu," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Smysl mimořádných opatření je podle něj jasný. "Chceme ochránit naše občany před epidemií, to je neoddiskutovatelné. A na číslech vidíme, že opatření zafungovala," dodal. Městský soud v Praze podle něj řešil zejména formu, jakou byla přijata. Jedná se o právní diskusi. Nyní rozhodnutí soudu podrobně analyzujeme, dodal ministr.