Čunek: Zeman měl chodit do duelů, mohl mít víc procent

Hosty pořadu televize Barrandov Duel Jaromíra Soukupa byla předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Oba hosté odpovídali na dotazy, které se týkaly prezidentské volby, Andreje Babiše a prezidentských kandidátů.

"Očekávali jste, že se do druhého kola prezidentských voleb dostane Miloš Zeman a Jiří Drahoš?" zeptal se hned v úvodu svých hostů moderátor a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. "Já jsem si myslela, že se do druhého kola dostane prezident Zeman. Napadlo mě také, že to první kolo možná i zvítězí. Ale netroufla jsem si tipovat, kdo by byl případně jeho soupeřem," odpověděla na otázku Vildumetzová. Následně se slova chopil i Čunek.

"Podle mě to dopadlo velmi očekávaně, velkým překvapením byl však pro mě úspěch pana Fischera, který získal nad deset procent," odpověděl. Zároveň ale dodal, že je toho názoru, že právě Fischer a Hilšer, který podle něj měl také velký úspěch u voličů, odebírali hlasy Jiřímu Drahošovi.

Zároveň se však téma hovoru přesunulo na blížící se debaty ve druhém kole. "Na mě se třeba lidé obracejí s tím, že už raději nic nečtou, vypínají internety a jen čekají na ty televizní debaty, které pak rozhodnou, koho budou volit," doplnila hejtmanka Karlovarského kraje.

Zeman udělal chybu

Na základě toho Jiří Čunek řekl, že se domnívá, že Zeman udělal velkou chybu, když nešel do duelů v prvním kole. "Mohl tak získat více procent, nebylo to správné rozhodnutí, navíc když je tak dobrý rétor," uvedl. Vildumetzová však s jeho názorem nesouhlasila a tak se strhla debata.

"To si nemyslím. Od pana Zemana to byl jistě krok, který podle mě udělal dobře. Rozhodně pochybuji o tom, že i kdyby do duelů v prvním kole šel, tak by získal více procent," oponovala.

Téma hovoru se vzápětí stočilo také k Andreji Babišovi. "Je pravda, že Babiš na druhé sestavení vlády pospíchá?" zeptal se zvědavě moderátor a svou otázku směřoval zejména k hejtmance. "Andrej Babiš vyjednává se stranami, řeší se program a spolupráce. My jsme byli zvolení proto, abychom pracovali a to se dělá lépe, když ta vláda důvěru má," opáčila.

"Myslíte si, že když bude Jiří Drahoš zvolený prezidentem, že to bude pro Babiše konec v politice?" otočil se Jaromír Soukup na Jiřího Čunka. "Určitě ne," odpověděl. Moderátor se také hejtmanky zeptal, co si myslí o výroku lídra hnutí ANO, když řekl, že by Zeman měl deklarovat, že nechce směřovat Českou republiku na východ.

"Toto bylo vyjádření pana Babiše a je logické, protože jsme nejen ve středu Evropy, ale také jsme součástí Evropské unie a NATO, měli bychom směřovat na západ," uvedla a zároveň podpořila slova Andreje Babiše.

Na ni však navázal hejtman Zlínského kraje. "Přiznám se, že jsem si původně myslel, že Zeman dělá správné kroky. Měl jsem za to, že ta orientace na Ameriku je až přehnaná, nicméně si nemyslím, že prezident může pohnout s naší orientací," uzavřel debatu Čunek.