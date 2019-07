Cyklistů umřelo nejméně v novodobé historii

Letos v prvním pololetí zemřelo při dopravních nehodách 18 cyklistů, meziročně o čtyři více. Celý loňský rok měl mezi cyklisty 38 obětí, což bylo nejméně v novodobé historii. Naopak nejtragičtější byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 cyklistů. Vyplývá to z policejních statistik. Přispět ke snížení úmrtí a úrazů cyklistů je cílem projektu Týmu silniční bezpečnosti a jejího hlavního partnera Horské služby ČR "Na kole jen s přilbou".

S hlídkami týmu se lidé mohou setkat od dubna do října po celé České republice, a to hlavně v destinacích atraktivních pro turisty, například v horských oblastech. Během nadcházejícího víkendu se cyklisté mohou dozvědět řadu zajímavých informací ze světa cykloturistiky třeba na šumavské Kvildě nebo na Pustevnách v Beskydech.

Úrazy se totiž cyklistům nevyhýbají ani při vyjížďkách do přírody. "Každoročně vyjíždíme k několika stovkám případů, kdy se cyklista zranil. V loňském roce jsme zasahovali u 793 nehod cyklistů a dalších 211 případů, kdy potřeboval pomoc koloběžkář," uvedl ústřední náčelník Horské služby Pavel Antl.

Loni bylo evidováno 4281 nehod s účastí cyklistů, meziročně o 438 více. Vedle 38 obětí, bylo loni zraněno těžce 396 cyklistů, což bylo proti roku 2017 o 43 více. Byl to nejvyšší meziroční nárůst od roku 2011, upozorňuje organizace Besip v dokumentu Cyklisté (Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020).

Cyklisté by podle týmu bezpečnosti měli dbát o to, aby jejich kolo bylo v řádném technickém stavu, usedat na něj by měli zásadně bez alkoholu a s helmou. Z loňských 38 obětí nemělo přilbu 30 usmrcených cyklistů, dále pak 66 procent těžce zraněných a 65 procent lehce zraněných cyklistů. Na vrub cyklistům pod vlivem alkoholu 1,5 promile a vyšší jde loni 555 nehod, šest usmrcených, 43 těžce a 440 lehce zraněných cyklistů. Cyklisté pod vlivem alkoholu do 0,5 promile zavinili loni 76 nehod, při nichž bylo těžce zraněno pět cyklistů, dalších 64 cyklistů pak bylo zraněno lehce.

Cyklista podle zákona nesmí před jízdou pít alkohol ani užít návykovou látku. V současné době ve Sněmovně leží návrh na povolení tolerance 0,5 promile alkoholu v krvi cyklistů na cyklostezkách a silnicích třetí třídy, o novele zákona poslanci zatím ale nerozhodli. Podle květnových stanovisek frakcí poslanci senátní návrh asi odmítnou.