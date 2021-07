CzechTourism chce pomoci oživit městskou turistiku přes seriál o gastronomii

Státní agentura CzechTourism chce pomoci oživit městskou turistiku prostřednictvím seriálu s tipy na kavárny, bistra a restaurace, ale i další zajímavá místa ve velkých i menších městech. Pořad s názvem Kudy, foodie?, který bude mít 14 dílů, vysílá internetová televize Stream, dostupný bude dále na portálech agentury CzechTourism kudyznudy.cz a visitczechrepublic.com.

Příběhy tuzemských gastronomických podniků chce agentura propagovat také v zahraničí, chystá proto 14 cizojazyčných překladů seriálu. Náklady na vznik výrobu seriálu, jeho propagaci včetně překladů titulků činí zhruba 1,9 milionu korun.

Scénář a tipy na stravovací zařízení přinesl herec a autor kulinářského cestopisu Gastromapa Lukáš Hejlík, který současně pořadem provází. Nápady na zajímavá místa ve městech dodaly destinační organizace. Ke zhlédnutí jsou nyní tři díly věnované Liberci, Zlínu a Chebu. Mezi dalšími vybranými městy jsou Ostrava, Děčín, Praha nebo Poděbrady.

Vysílání seriálu na portálu Stream.cz cílí podle CzechTourism na mladší české publikum. "Na příběhy zajímavých tuzemských podniků budeme lákat lidi z celého světa. Chystáme čtrnáct cizojazyčných překladů seriálu a věříme, že tak přispějeme k tomu, aby se české restaurace, kavárny a bistra opět zaplnily spokojenými zahraničními zákazníky," uvedl ředitel odboru zahraničních zastoupení a B2B spolupráce agentury CzechTourism František Reismüller.

První bude podle mluvčí CzechTourism Ivany Vejvodové hotový anglický překlad, zřejmě na začátku srpna. Části jednotlivých dílů seriálů se podle ní v rámci propagace v zahraničí kromě webu vistitczechrepublic.com objeví také na sociálních sítích zahraničních zastoupení agentury.

Podporu městské turistiky formou poukazů chystá ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Pro krajská města má v programu připraveno půl miliardy korun. Materiál by měla šéfka resortu Klára Dostálová (za ANO) přinést ke schválení vládě na některé z příštích jednání, uvedl Jiří Landa z odboru komunikace MMR.

Stejnou sumu, kterou do poukazů vloží sama města, jim přispěje stát. Při třídenním pobytu by mohl dospělý využít poukaz na 3000 korun, na dítě by se vztahoval voucher za 1000 korun. V případě kratšího ubytování by měly být částky odstupňované. Podmínkou využití poukazu bude ubytování ve městě, poukaz bude možné využít nejen na pobyt, ale také na stravování či vstupy. Program musí schválit vláda. Pomoc by ale měla mít města možnost uplatnit zpětně od 1. července.

Omezení cestování v souvislosti s pandemií dopadlo podle CzechTourism nejtíživěji na Prahu. Před krizí na hlavní město připadala většina příjezdového cestovního ruchu, zhruba osm z deseti návštěvníků bylo z ciziny. Ztráty ve spotřebě cestovního ruchu v Praze dosáhly asi 82 miliard korun. Kvůli nedostatku zahraničních turistů se s potížemi ale potýkají i další velká města jako Karlovy Vary nebo Ostrava.