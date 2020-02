CzechTrade a CzechTourism se přesunou na stejné místo

Agentury CzechTrade a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde sídlí agentura CzechInvest. Přesun schválila vláda, oznámil po jednání kabinetu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Projekt do budoucna počítá i se sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest, podle Havlíčka to v příštích třech letech bude znamenat úsporu 138 milionů korun. Hospodářská komora spojení státních agentur v minulých dnech kritizovala.

Cílem projektu užšího propojení agentur je podle Havlíčka mimo jiné nabídnout podnikatelům služby státních institucí na jednom místě. Havlíček kvůli plánovanému spojení agentur musí připravit návrh novely zákona o podpoře malého a středního podnikání.