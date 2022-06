Dálnice D11 až k polským hranicím by měla být podle představ vlády do roku 2027

Dálnice D11 až k hranicím s Polskem by podle představ vlády měla být dokončena do roku 2027. Na tiskové konferenci po pátečním jednání českého a polského kabinetu v Praze to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministři dopravy obou zemí se v souvislosti s dálnicí dohodli na společné návštěvě Trutnovska. Předseda vlády považuje za důležité dobudovat silniční i železniční propojení mezi ČR a Polskem, aby země přispěly k rozvoji střední Evropy.

Horší situace z hlediska dopravního propojení je podle Fialy aktuálně na české straně. Česko se zatím v dostavbě dálnice D11 nedostala tak daleko, jak by si kabinet představoval. "(Vláda) udělá vše pro to, abychom nejpozději do roku 2027 měli celý úsek otevřený a dopravní propojení mezi Českou republikou a Polskem bylo zcela průjezdné a kvalitní," poznamenal.

D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978 a bude mít 154 kilometrů. Naposledy silničáři loni v prosinci otevřeli úsek dálnice mezi Hradcem Králové a Jaroměří na Náchodsku. Poláci jsou se stavbou své dálnice S3 výrazně dál než česká strana. Také Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) míní, že celá dálnice D11 až na hranice by mohla být hotová v roce 2027.

Fiala hovořil o nutnosti dobudování nejen silničního, ale také železničního propojení mezi státy. "Aby naše země skutečně mohly navzájem využívat a sdílet obrovský potenciál, který mají, a tím přispěly k rozvoji střední Evropy," řekl premiér. Důležité je podle něj také rozvíjet nízkoemisní železniční propojení, které pomůže spojit národní i evropské klimatické cíle.

"Polsko je pro Českou republiku jedním z hlavních obchodních partnerů, ale je to vzájemné, i Česká republika je pro Polsko významným obchodním partnerem, takže dopravní spojení budeme nyní realizovat s dvojnásobným výkonem a urychleně," uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki.

Ministři dopravy Martin Kupka (ODS) a Andrzej Adamczyk v pátek potvrdili memorandum o spolupráci svých úřadů v rozvoji dopravních spojení mezi polskými přístavy a ČR. "Uděláme všechno pro to, aby naše přístavy v Baltském moři byly přístupné pro potřeby obchodu i České republice," poznamenal polský premiér.

V memorandu se obě strany vyslovily pro prohloubení vzájemných vztahů díky většímu využití polských přístavů ve Štětíně, Svinoústí, Gdaňsku a Gdyni. K tomu má přispět také právě zlepšování infrastruktury vedoucí do těchto přístavů, uvedl resort dopravy.

Ministři v pátek hovořili například o rozvoji železničních spojení na trase Ostrava-Katovice a také Hradec Králové-Vratislav. "V obou případech by se mělo jednat o vysokorychlostní parametry železničního spojení," sdělil novinářům po jednání Kupka.

Při aktuální revizi páteřní transevropské dopravní sítě TEN-T pak Česko žádá o zařazení železničního spojení mezi Prahou a Zhořelcem do takzvané globální vrstvy. Ministři se shodli na uspořádání odborných konzultací o budoucnosti tohoto úseku. Do sítě TEN-T chtějí země také zařadit oderskou vodní cestu. Členové vlád se též shodli na prodloužení splavnosti Odry z Polska do Moravskoslezského kraje.

Také ministři obrany Jana Černochová (ODS) a Mariusz Błaszczak podepsali mezivládní dohodu o vzájemné spolupráci v obraně. "Jedna z oblastí, kde se sbližují naše pozice, je otázka společných nákupů. Můžeme levněji a více nakupovat zbraně," doplnil Morawiecki.