Další koalice. Do voleb jde Aliance pro budoucnost

Půl roku před volbami se do koalic nesdružují jen větší strany, ale také ty mimoparlamentní. Probojovat se do příští sněmovny hodlá nové uskupení Aliance pro budoucnost, jejímiž členy jsou zatím politici bývalé Občanské demokratické aliance (ODA), Agrární demokratické strany (ADS), Strany konzervativní pravice - Řád národa (SKP-ŘN) a Demokratické strany zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT).

Cílem Aliance, která o sobě říká, že je spolkem osobností s praktickými dovednostmi, kteří mají dostatek životních zkušeností, a současně platformou pro další politiky neparlamentních stran, je získat více než pět procent hlasů a osm poslanců.

"Letošní parlamentní volby budou ve znamení boje politických koalic. Proto jsme se my, politici menších stran, rozhodli jít do voleb společně. Spojuje nás celá řada důvodů. Společně chceme pomoci vrátit prosperitu České republice, chceme stát na straně českých firem, živnostníků, soukromníků a podnikatelů, a to důraznou preferencí jejich potřeb. Chceme podpořit rozvoj agrárního sektoru tak, aby získal právoplatné místo v evropské ekonomice," sdělil Pavel Sehnal, předseda někdejší ODA, která se pro potřeby tohoto projektu na svém únorovém sněmu přejmenovala na Alianci pro budoucnost.

"Chceme vrátit české společnosti víru v to, že nikoli stát, ale jednotlivec a rodina jsou základem společnosti. V neposlední řadě chceme svojí angažovaností pomáhat zlepšení životního prostředí, přírody a zejména se zasadit o práva zvířat," dodal Sehnal.

"Všechny strany podporující Alianci jsou na první pohled orientované na řešení určitého problému naší společnosti, nicméně nabízejí ve svém programu mnohem více. V situaci, ve které se naše společnost momentálně nachází, musí všichni reprezentanti společnosti najít kompromisní shodu a řešit komplexní problém naší země," uvedl předseda ADS, bývalý ředitel dceřiné společnosti Nestlé a v současnosti úspěšný podnikatel v zemědělství Pavel Šrámek.

Nejsme stranou pro všechny

Na rozdíl od nově vzniklých hnutí poslední doby se Aliance nechce prezentovat jako "strana pro všechny", naopak její jasně vyhraněnou cílovou skupinou jsou aktivní pravicově smýšlející lidé, kteří vyžadují odpovědnou hospodářskou politiku a vyrovnaný rozpočet bez rozhazování.

"Po letech podnikání všichni zúčastnění v projektu víme, jak drastický dopad na podnikání nás všech může mít zhoršený rating České republiky. Tomu musíme zabránit," doplňuje předseda SKP-ŘN Josef Zickler.

Podle Jiřího Anderleho za DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a Pavla Šrámka z ADS je pětiprocentní hranice pro vstup do poslanecké sněmovny pro malé strany velmi diskriminující. "Cítíme velkou odpovědnost a potřebu, aby hlasy našich dlouholetých voličů byly konečně vyslyšeny i na parlamentní půdě. Proto jsme se rozhodli spojit své síly na kandidátce Aliance pro budoucnost," vysvětlili Anderle a Šrámek.

Rozhovory s dalšími

Uskupení hodlá představit svůj plán postupné rekonstrukce státu a jejich parlamentní práce do roku 2030, tedy na dvě volební období. Prim by v tomto programu měla hrát hlavně udržitelnost národního hospodářství, inovace a politika orientovaná na střední třídu, podnikatele a živnostníky s menším vlivem státní správy.

"Parlamentní strany si nevybíravě pohrávají s přízní svých voličů a populistické kroky poslední doby nás vedou k přesvědčení, že tvrdě pracující střední podnikatelé nemají v této zemi zastání. Proto jsme se rozhodli tuto alternativu nabídnout a stát se rozumnou sílou na pravé straně politického spektra," uvedl místopředseda strany Zdeněk Somr, bývalý prezident Hospodářské komory ČR.

Aliance je otevřena představitelům dalších politických stran, občanských iniciativ, sdružení a uskupení, kteří chtějí změnit aktuální stav věcí v České republice. "Momentálně probíhají rozhovory s dalšími představiteli politických i společenských hnutí, kteří projevili zájem podílet se na nově vzniklé Alianci. Vše bude oznámeno na našich webových stránkách www.aliance.cz nebo prostřednictvím tradičních i sociálních médií," dodal Jiří Bílek, hlavní manažer Aliance pro budoucnost.

Konec nouzového stavu

Rozpočet Aliance je podle jejího předsedy v řádu nižších desítek milionů korun. Peníze získává uskupení od dárců a sponzorů. Představitelé koalice tvrdí, že ačkoli jsou otevření pro další politiky, rozhodně nejsou jako "pytel blech" a ani jako partaj s jedním velitelem. "Jsme společná platforma lidí, kteří se chtějí podílet na lepším hospodaření státu," řekl předseda Sehnal, který se vyslovil například proti odtékání peněz do zahraničních bank.

Představitelé Aliance pro budoucnost se rovněž vyjádřili proti dalšímu prodloužení nouzového stavu, jak o něj opět žádá Babišova vláda. Pavel Šrámek připomněl, že s krátkými přestávkami tento režim platí prakticky rok. "A téměř nic se nezměnilo," uvedl Šrámek, podle něhož by se měl vyžít pandemický zákon.