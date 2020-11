Další žáci základních škol se vrátí do lavic 30. listopadu

Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat po týdnu. Novinářům to řekli ministři školství Robert Plaga (ANO) a Jan Blatný (za ANO). Podmínkou je schválení přesunu ČR z pátého do mírnějšího čtvrtého protiepidemického stupně rizika, který má v pátek schvalovat vláda.

Základní školy se otevírají později než poslední ročníky škol středních a vysokých. "Je potřeba, aby při změnách a návratu velkého počtu žáků do škol byl dostatečný čas na jejich přípravu. Aby to rodiče i děti věděli dostatečně dopředu," uvedl Plaga. Zpoždění otevření škol proti zlepšení vývoje epidemie, když se přesun ČR do čtvrtého stupně protiepidemického systému očekává od pondělí, podle Plagy situaci zpřehledňuje. "Je potřeba celou výuku organizačně nachystat. Školy vždy dostanou dost času na to, aby se na rozvolňující opatření připravily," dodal.

Platí podle něj stejně jako při návratu dětí prvních a druhých tří režimová opatření, jako jsou roušky po celou dobu vyučování, časté větrání tříd a další hygienická opatření. "Naprosto chápu rodiče, ale i děti, že berou roušky jako omezující věc, ale je to nezbytné. Je to jedno ze zásadních opatření, která mohou snížit výskyt viru v populaci," řekl ministr školství.

Pro školní stravování a družiny platí stejná pravidla jako od středy po nástupu žáků 1. a 2. tříd. Děti by se tam neměly potkávat z různých tříd. Zakázané jsou nadále hodiny tělocviku, zpěvu a školy v přírodě. Ministerstvo ale školám doporučuje, aby do rozvrhu zapojily pohyb na čerstvém vzduchu. Povinné je také uprostřed každé hodiny nebo po 30 minutách výuky větrat třídy.

Pro případ, kdy se vyskytne ve školách nákaza covidem-19, ministerstvo v dokumentu pro školy, který má ČTK k dispozici, žádný podrobnější návod nedává. Dává ředitelům škol jen povinnost kontaktovat krajskou hygienickou stanici (KHS) v případě, že se dozví o nákaze u žáka nebo zaměstnance. V ostatních případech se má řídit pokyny KHS a platnými mimořádnými opatřeními.

Základní školy byly uzavřeny od 14. října, děti se povinně musely účastnit distanční výuky. Žáci 1. a 2. tříd základních škol se vrátili ve středu 18. listopadu, bylo jich více než 216 tisíc. Otevřely se také speciální školy, které byly zavřené od 2. listopadu. Navštěvuje je zhruba 27 tisíc dětí, zhruba polovina rodičů si ale děti dál nechala doma.

Povinná docházka

Na rozdíl od jara, kdy školy rovněž zasáhla opatření proti koronaviru, je nyní docházka povinná. Rodiče, kteří z různých důvodů nechtějí děti do škol posílat, musejí podle dřívějších vyjádření ministra jednat s řediteli škol.

Stejně tak je podle Plagy povinné nošení roušek, není proto možné tolerovat, že někteří rodiče dětem roušky dávat do školy nechtějí. "Nošení roušek není svévole ministerstva školství, i v Německu a dalších zemích je to běžná věc. Je omezující, ale je nezbytné," sdělil. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které je zavedlo, platí v celé společnosti, nejen na školách, zdůraznil Plaga.

Poslední ročníky středních škol se vracejí od středy 25. listopadu a ve stejném termínu se začínají učit skupiny do 20 lidí studentů posledních ročníků na vysokých školách.

Další postupné otevírání škol pro ostatní studenty se řídí podle protiepidemického systému PES, který připravilo ministerstvo zdravotnictví. Hodnotí vývoj epidemie na škále nula až sto podle míry rizika. Vláda by měla v pátek schvalovat přesun do čtvrtého z nejvyššího pátého stupně, který by umožnil kromě otevření škol také setkávání až šesti osob nebo zkrácení nočního zákazu vycházení ze současných 21.00 na 23.00.