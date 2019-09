Další zvýšení důchodů starším penzistům neprošlo

Průměrný důchod vzroste příští rok o 900 korun měsíčně, tedy nad zákonnou valorizaci. Rozhodla o tom sněmovna, která ale nepřistoupila na senátní návrh na přilepšení starším seniorům. Senátoři chtěli přidat další tisícikorunu měsíčně lidem, kteří jsou v penzi aspoň 25 let. Vládní předloha nyní poputuje v původním sněmovním znění k podpisu prezidentovi.

Novela předpokládá jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Zákonná valorizace by mohla podle aktuálních odhadů představovat asi 750 korun a doplatek zhruba 150 korun.

Průměrná měsíční penze by mohla příští rok být podle dřívějších informací 14 373 korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes uvedla, že zvýšení bude stát rozpočet asi 5,4 miliardy korun, přičemž výdaje na celkovou valorizaci budou představovat příští rok 31,1 miliardy korun.

Senátní návrh by podle autorů pomohl zejména asi 140 tisíci seniorek, které vychovávaly děti v době socialismu a odcházely dříve do důchodu. Senátor Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že by se týkal i dalších 20 tisíc lidí, například horníků a pracovníků v uranových dolech, ale také 2000 policistů a vojáků z povolání. Roční náklady by činily podle Vystrčila do dvou miliard korun.

Maláčová uvedla, že seniorky, které pečovaly o děti, si zaslouží vyšší penze od prvního dne, nikoli až po 25 letech. Slíbila samostatnou novelu. "Lepší je nějaká spravedlnost než žádná," reagoval Vystrčil. Připomněl, že pozměňovací návrh byl v Senátu schválen i hlasy vládních ČSSD a ANO.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost. Nyní se bude předpokládaná jednorázová částka připočítávat podle novely k procentní výměře každého důchodu. Neklesne tedy zásluhovost penzí.

Na konci loňska průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12 418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13 377 korun. Zvedl se tedy o 959 korun. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.