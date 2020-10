Daň z hazardu se zřejmě zvýší, stát tak získá až 300 milionů korun navíc, plánuje Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl zvýšit zdanění většiny druhů hazardu, a to v rozmezí od dvou do sedmi procentních bodů. Pouze pro loterie a technické hry, tedy hlavně hrací automaty, chce ponechat nynější sazbu 35 procent, která je již nyní nejvyšší sazbou pro hazard. Do státního rozpočtu to má přinést až 300 milionů korun ročně. Svůj záměr vložil jako poslanecký pozměňovací návrh k vládnímu daňovému balíčku, který v úterý Sněmovna odeslala do závěrečného čtení. Babiš už k němu předtím vložil návrh na zrušení superhrubé mzdy a zdaňování hrubé mzdy sazbami 15 a 23 procent.

Premiér navrhuje zvýšit sazby daně z 23 na 25 procent u kurzových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu. U binga a živé hry pak chce zvýšit sazby zdanění z 23 na 30 procent. "Toto navrhované navýšení sazeb koresponduje s původním návrhem úpravy zdanění dotčených hazardních her obsaženém v loňském vládním návrhu daňového balíčku," uvedl premiér.

Vláda toto zvýšení loni navrhla, Sněmovna ale přistoupila na pozměňovací návrh sociálního demokrata Ondřeje Veselého, který zvyšoval sazbu pouze u loterií, a to z 23 na 35 procent. Sazby ostatních druhů hazardu tehdy zůstaly stejné. Veselý tehdy řekl, že toto zvýšení sazby mělo za cíl zdanit stamilionové zisky dolarového miliardáře. Nikoho přitom nejmenoval.

Loterie provozuje především společnost Sazka, stoprocentním vlastníkem její mateřské firmy Sazka Group je od loňska společnost KKCG miliardáře Karla Komárka. Sazce se toto zvýšení daně nelíbilo, a obrátila se proto kvůli tomu ještě loni v prosinci na Evropskou komisi.

Babiš ke svému aktuálnímu záměru uvádí, že jeho návrh zohledňuje zejména škodlivost jednotlivých druhů hazardních her. "Navržené sazby jsou nastaveny tak, aby neměly likvidační dopady na provozovatele hazardních her, čímž by nemělo dojít k rozvoji nelegálního trhu," stojí v důvodové zprávě. O Babišově návrhu na vyšší zdanění hazardu nebo na zrušení superhrubé mzdy rozhodnou poslanci při závěrečném schvalování vládního balíčku. Zatím není jasné, kdy se k tomu dostanou.