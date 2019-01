Darwinovy ceny 2018: mezi nominovanými jsou i Češi

Tradiční Darwinovy ceny mají své nominované za rok 2018. Letošní výběr opět nabízí spoustu nesmyslných, zbytečných smrtí. Mezi nominované se dostali i dva Češi, kteří hledali kešky a utopili se v kanále u Vltavy.

Darwinovy ceny jsou ironickým oceněním pro lidi, kteří obohatili lidský genom tím, jak hloupě zemřeli. Cena je pojmenována po Charlesi Darwinovi, zakladateli evoluční biologie a hlavní myšlenkou tohoto ocenění je, že zbytečná, kuriózní smrt jedince je podle teorie přirozeného výběru dána geneticky. Jedinec svou smrtí tak přispěje k odstraňování tohoto genu.

Pro rok 2018 bylo nominováno celkem 18 adeptů, o vítězi můžete hlasovat na stránkách Darwin Awards. Podrobněji jsme pro vás sepsali šest nejzajímavějších příběhů včetně dvojice Čechů.

Misionář na neúspěšné misi

Jedním z největších favoritů na cenu se zdá americký misionář John Allen Chau, který se vydal na nebezpečnou cestu na zakázaný ostrov Severní Sentinel na Andamanech v Indii, kde chtěl navázat kontakt s tamním kmenem. Podle zdrojů BBC je chtěl učit křesťanství.

Kmen je však od civilizace zcela izolován a Američana vnímal jako jasného nepřítele a podle toho s ním také naložil. Hned potom, co se svým kajakem doplul na břeh, trefili ho několikrát šípem. Jeden z rybářů, který misionáře na místo nelegálně dopravil, popsal, že muži poté omotali provaz kolem krku a táhli jeho tělo za sebou.

Chtěl utopit přítelkyni, nakonec to dopadlo opačně

Vypadalo to jako obyčejná procházka jednoho páru kolem německé řeky Havola. Devatenáctiletý mladík se však s přítelkyní během vzájemné konverzace nepohodl a rozhodl se, že ji shodí do ledové řeky o teplotě vody 2 °C . V zuřivosti za ní skočil a snažil se ji utopit.

Jeho plán ale měl jeden podstatný háček. Zatímco dívka uměla plavat a bezpečně se dostala na břeh, kde se z podchlazení dokázala vzpamatovat, tak její přítel nikoli. V řece se potopil a ztratil vědomí. Záchranáři ho sice vylovili včas a převezli do nemocnice v Berlíně. Tam ale zhruba o dva měsíce později, symbolicky na Den svatého Valentýna, zemřel. Z pokusu o vraždu se tedy nakonec stala nechtěná sebevražda.

Souboj s třímetrovou krajtou

Jistý Zaim Kosna z Malajsie si všiml na kraji silnice zhruba 3,5 metru dlouhé krajty mřížkované. Řekl si, že prodejem tak velkého hada si jistě vydělá nemalé peníze. Rozhodl se tedy krajtu chytit .To se mu i povedlo, držel ji za hlavu a hodlal s ní odjet domů na motorce.

Had se ale během jízdy přirozeně vzpíral a svému lovci se dokázal vysmeknout, přičemž se kolem jeho těla omotal a uškrtil jej. Na druhý den ráno, když našli muže s motorkou u kraje silnice, byla krajta stále ještě kolem těla nešťastníka omotána. Museli ji tedy zabít a následná pitva potvrdila, že 35letý muž zemřel opravdu na uškrcení.

Trefa přímo do rozkroku

V americkém státě Arizona není požadováno žádné povolení na volné nošení zbraně, a to ani bez pouzdra. To se ovšem stalo osudným jednomu nakupujícími ve Walmartu. Když mu jeho pistole sjela z opasku, rychle se ji před dopadem na zem snažil chytit. Omylem ale zmáčkl spoušť a trefil se přímo do svého rozkroku. Sice přežil, ale už nikdy nebude schopen se reprodukovat, což mu nominaci na Darwinovu cenu bezpečně zajistilo.

"Zraněný" medvěd

Když jel Prabhu Bhatara společně se svými kamarády ze svatby domů, zastavili se v lese, kde si chtěli odpočinout v přírodě. Nedaleko spatřili medvěda, který vypadal, že je zraněný. Bhatara ale místo toho, aby zavolal pomoc, šel k medvědovi blíž a snažil se s ním udělat selfie.

Jak se ale ukázalo, medvěd nebyl tak zraněný, jak se zprvu zdálo, a když se k němu muž přiblížil, na místě ho zabil. Jeho kamarádi mezitím celý "masakr" natočili na mobil. Na záběrech lze spatřit také zbloudilého psa, který se snažil muži pomoci, po chvíli ale marný boj vzdává.

Česká stopa

Do letošního výběru se dostali také Češi, a sice hledači kešek, kteří se v létě utopili v kanále blízko Vltavy. Nedbali na předpověď počasí, jež varovala před silnými dešti. Dva členové ze čtyřčlenné skupiny přežili, zbylí dva už takové štěstí neměli.