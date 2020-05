Data v evidenci účtů by se mohla rozšířit

Data shromažďovaná v centrální evidenci účtů se rozšíří o údaje o bezpečnostních schránkách a zároveň je budou do evidence zasílat poskytovatelé platebních služeb, kteří vedou účty. Vyplývá to z novely zákona proti praní špinavých peněz. Normu v pondělí projedná vláda společně s návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů firem, který vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. Oba zákony společně podle ministerstva financí zavádí do českého právního řádu požadavky směrnice EU na opatření proti praní špinavých peněz.

Zákony měla vláda na programu už 16. března, jejich projednání ale přerušila. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů firem by podle organizace Transparency International (TI) mohl pomoci premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o jeho údajný střet zájmů.

"Návrh zákona se předkládá zejména z důvodu nutnosti implementovat unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem návrhu jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her," uvedlo MF ke svému návrhu.

Centrální evidenci účtů spravuje ČNB. Obsahuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům. Cílem evidence je boj s daňovými úniky a financováním terorismu. Databáze neobsahuje informace o zůstatcích na účtech.

V případě hazardních her návrh zpřesňuje úpravu rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a také výkaznictví v hazardních hrách. Dále mění podmínky u zásahů do zařízení, prostřednictvím kterých jsou provozovány hazardní hry.