David Rath dědil po otci oprávněně, soud zamítl žalobu jeho bratra Michala

Bývalý středočeský hejtman David Rath zdědil majetek po svém otci Ratmírovi oprávněně a na základě platné závěti. Soud ve středu nepravomocně zamítl žalobu jeho bratra Michala, podle které byla závěť neplatná. Ani jeden z bratrů se dnes k soudu nedostavil. David Rath minulý týden opustil věznici v Brně, kde si odpykal polovinu ze sedmiletého trestu za korupci.

Žaloba se týkala poslední vůle sepsané Ratmírem Rathem v srpnu 2014, tedy dva měsíce před jeho smrtí. Podle závěrečných návrhů obou bratrů přečtených soudkyní žaloba vznikla bezprostředně poté, co jejich otec utrpěl infarkt, podle Davida lehký, podle Michala těžký. Žalující bratr argumentoval tím, že otec nebyl ve stavu, který by umožnil o vlastní vůli závěť sepsat, a že na něj David vyvíjel nátlak.

Bývalý politik to odmítl, otec byl podle něj zcela při smyslech a testament, kterým odkázal všechen majetek jemu, sepsal z důvodu sporů se svým druhým synem. David Rath již dříve uvedl, že Michal měl svému otci vyhrožovat udáním na policii a nadávat mu, což jeho bratr odmítl. Advokát žalující strany ve středu na místě odvolání nepodal a za klienta rozhodnutí nekomentoval.

Soudkyně Irena Voštová v odůvodnění rozsudku řekla, že soud vycházel ze znaleckého posudku, který si nechala vypracovat policie a který potvrdil pravost závěti. "Nic nenasvědčovalo tomu, že zůstavitel nebyl pisatelem," řekla a dodala, že to potvrdila i výpověď zdravotní sestry otce.

Z výpovědí ani zpracovaného znaleckého posudku kardiologa podle soudkyně nevyplynulo, že by v době infarktu a převozu do nemocnice nebyl Ratmír Rath při smyslech. Další tvrzení ohledně nátlaku na otce nebo trestných činů Davida v souvislosti s dědictvím podle ní žalobce neprokázal a policie také odložila trestní oznámení, které Michal na bratra podal. Soudkyně dále řekla, že pokud by se v dalších vyšetřováních v souvislosti s někdejším středočeským hejtmanem objevily nové relevantní skutečnosti, bylo by to důvodem k obnově řízení.

Součástí dědictví po Ratmírovi Rathovi by mělo být i osm milionů korun, které policie zabavila při domovní prohlídce u Davida Ratha v roce 2012. Tehdy ho zadržela kvůli korupci, za kterou byl později odsouzen. Bývalý hejtman dlouhodobě tvrdí, že peníze naspořil jeho otec.

Davida Ratha policie zadržela v květnu roku 2012 se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal jeho vinu v případu ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V této takzvané první větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení. Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok. O jeho nedávném propuštění rozhodl v neveřejném jednání Krajský soud v Brně, bývalý hejtman se vrátil do svých domovských Hostivic a do politiky se podle svého vyjádření vracet nechce.