David Smoljak kandiduje do Senátu, podpořil ho Svěrák

Pokud člověk chce něco prosadit ve veřejné sféře, musí do politiky, řekl ve čtvrtek při oznámení své kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu scenárista, publicista a zastupitel pražské Vinoře David Smoljak. Svůj program přitom označil za soubor celoživotních postojů. Smoljak bude v dubnových doplňovacích volbách kandidovat za Starosty a nezávislé (STAN). Podporu mu vyjádřil herec a scenárista Zdeněk Svěrák s tím, že ho zná od narození a dal by za něj ruku do ohně. Svěrák dlouhodobě spolupracoval s otcem Davida Smoljaka, režisérem, hercem a scenáristou Ladislavem Smoljakem, který zemřel v roce 2010.

Doplňovací volby, jejichž první kolo se uskuteční 5. a 6. dubna, se konají kvůli rezignaci Zuzany Baudyšové (za ANO). Baudyšová byla zvolena senátorkou v roce 2014 a letos na konci ledna na mandát rezignovala ze zdravotních důvodů. Její nástupce tak bude volen jen na zbytek jejího funkčního období, tedy do října příštího roku.

"Dlouho jsem měl velký zájem o politiku, ale nechtěl jsem do ní vstupovat, možná proto, abych se neušpinil. Měl jsem instinktivní odpor k tomu do ní vstoupit, ale po čase jsem zjistil, že bez toho, aby člověk do politiky vstoupil, tak skutečně nemůže vlastně téměř nic prosadit," řekl Smoljak. Program sepsal jako soubor svých celoživotních postojů. Konkrétně se zmínil o své iniciativě na obranu veřejnoprávních médií a doplnil, že jako senátor by uvítal možnost prosazovat spravedlivější rozpočtové určení daní menším obcím a malým městským částem.

"Davida znám od jeho narození, čili mohu dát ruku do ohně za to, že je to člověk poctivý, je ve správném věku, není ani mladý ani starý, čili je tak akorát do Senátu. Proč za něj můžu dát ruku do ohně? Protože mám s ním zkušenost, že to je takový ten skautský typ," řekl Svěrák. Smoljakovi daroval prak s vysvětlením, že "David, který vstupuje do boje s Goliášem, potřebuje prak".

Volební obvod Prahy 9, který je volebním obvodem číslo 24, zahrnuje devátou městskou část bez Hrdlořez, Hloubětína a části Malešic. Dále v tomto obvodu budou volit občané Prahy 14, Prahy 19, Prahy 20, Prahy 21, Běchovic, Dolních Počernic, Klánovic, Kolodějí, Satalic a Vinoře.

Piráti do dubnových voleb nominovali středoškolského pedagoga a zastupitele Prahy 9 Petra Daubnera, který získal podporu od ČSSD, Zelených a hnutí Senátor 21. Za ODS a KDU-ČSL bude kandidovat Jan Jarolím (ODS), který jako starosta vede Prahu 9 od roku 2006. Kandidátem KSČM je první místopředseda ústředního výboru strany Petr Šimůnek. Za SPD bude o místo v horní komoře usilovat Pavel Pešan. Kandidátem TOP 09 bude předseda České společnosti pro rozvoj bydlení Martin Kroh. Za ANO bude kandidovat bezpečnostní expert a pedagog Martin Hrubčík, současný předseda oblastní organizace hnutí v Praze 9. Za Českou Suverenitu kandiduje lékař a bývalý poslanec Jiří Koskuba (dříve ČSSD).