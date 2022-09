Dbalý ani Toběrný už nečelí stíhání ve třetí větvi korupční kauzy

Někdejší ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý ani jeho bývalý náměstek Michal Toběrný už nečelí obžalobě ve třetí, poslední větvi korupční kauzy. Zastavení jejich stíhání z důvodu neúčelnosti je pravomocné. Mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig sdělil, že obžalovaný je nadále pouze podnikatel Ladislav Janiga. Případ se týká mimo jiné nemocniční zakázky na správu a vývoj aplikací.

Dbalý si za braní úplatků odpykává deset let ve vězení, celkově by ve třetí větvi kauzy mohl dostat nanejvýš o dva roky vyšší trest. Bývalý primář chirurgie Toběrný je za mřížemi na šest let. Pražský městský soud nepravomocně zastavil stíhání obou mužů letos v červnu s tím, že případné navýšení jejich trestů o několik měsíců už by nemělo jakýkoliv pozitivní efekt.

Státní zástupce si proti rozhodnutí ohledně Toběrného podal stížnost, a to kvůli lékařově postoji k celé věci a nedostatku sebereflexe. U Dbalého si ohledně případné stížnosti ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Z justiční databáze vyplývá, že zastavení stíhání následně potvrdil vrchní soud.

O zastavení stíhání usiloval i Janiga, kterému hrozí šest let vězení za podplácení. Poukazoval na svůj zdravotní stav. Městský soud mu ale nevyhověl. Muže totiž nechal sledovat a odposlouchávat a dospěl k závěru, že simuluje. Podle mluvčího Weniga nyní podnikatel namítá, že městský soud není příslušný k projednání jeho kauzy. "V souladu s námitkou obžalovaného Janigy bude zřejmě rozhodnuto o předložení věci Vrchnímu soudu v Praze za účelem rozhodnutí o příslušnosti," sdělil mluvčí.

Obžaloba tvrdí, že Janigova firma Janiga Labs získala krátce před Dbalého nástupem na místo ředitele zakázku na správu a vývoj aplikací. Dbalý údajně požádal Janigu o pravidelné poskytování úplatků za to, že nemocnice uzavřenou smlouvu nevypoví. Janiga pak podle státního zástupce měsíčně předával svému známému, někdejšímu primáři neurochirurgie Františku Tovaryšovi, 55 tisíc korun a Dbalému posílal dalších 50 tisíc, a to od října 2006 až do ledna 2010, tedy úplatky tvořily celkem 4,3 milionu. Dbalý si pak údajně od Janigy vyžádal navíc ještě 1,5 milionu korun za prodloužení smlouvy.

Tovaryšovo stíhání zastavil soud předloni kvůli duševní chorobě. S posledním obžalovaným Janem Valtrem, který bývá označován za spojku lobbisty Iva Rittiga, uzavřel státní zástupce dohodu o vině a trestu. Valtr souhlasil s dvoumilionovým peněžitým trestem za podplácení, čtyřletým zákazem činnosti ve vedení firem a s povinností nahradit škodu.