Debata o zprávách ČT by měla pokračovat ve čtvrtek

V projednávání výročních zpráv České televize by měla Sněmovna pokračovat příští týden ve čtvrtek. Návrh Petra Dolínka (ČSSD) na jejich pevné zařazení dolní komora schválila v rámci změn programu nynější schůze. Tento čtvrtek poslanci debatu o výročních zprávách stejně jako už několikrát v minulosti nedokončili.

Opoziční poslanci z řad ODS, Pirátů a TOP 09 navrhovali i jiné termíny pro projednání zpráv, ale neuspěli. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura upozorňoval na to, že ani příští čtvrtek reálně nebude na zprávy dostatek času, takže se neprojednají. Šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek ale naznačoval, že poslanci by se mohli zprávám věnovat až do noci, aby byli schopni zprávy za léta 2016 a 2017 projednat a odhlasovat.

Sněmovní volební výbor, který má v působnosti média, zprávy o činnosti ČT a zprávy o hospodaření televize za roky 2016 i 2017 doporučil schválit. V dolní komoře je i dvojice zpráv za loňský rok. Sněmovna je rovněž zařadila do čtvrtečního programu, byť je výbor ještě neprobral.

Tento čtvrtek poslanci strávili debatou nad zprávami pět hodin. Výtky části vládních i opozičních zákonodárců směřovaly zejména k hospodaření televize, někteří zákonodárci mluvili také o údajném střetu zájmů ředitele Petra Dvořáka. Podle Dvořáka v diskusi zaznívaly lži, polopravdy, manipulace, objevily se na zakázku vyrobené dokumenty, falešná čísla a citace bez kontextu. "Je to důkaz zvyšujícího se politického tlaku, kdy je debata o hospodaření ve skutečnosti jen způsobem, jak Českou televizi zastrašit," uvedl Dvořák v ČT. Podobně jako on argumentují i zastánci schválení zpráv z řad poslanců.

Odkládané projednávání zpráv České televize je sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání televizní rady. Rada mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele.