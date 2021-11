Děkani a studenti nesouhlasí s možným vyhlášením pracovní povinnosti mediků

Děkani lékařských fakult nesouhlasí s možným vyhlášením pracovní povinnosti mediků, kteří jsou podle ministerstva zdravotnictví potřeba pro pomoc s epidemií covidu-19 v nemocnicích. Povinné nasazení mediků už v předešlých vlnách epidemie podle stanoviska asociace děkanů závažně narušilo jejich studium.

Studenti se podle vedení fakult mohou do pomoci zapojit dobrovolně. Stanovisko asociace poskytl Petr Andreas z oddělení komunikace 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK). S názorem děkanů souhlasí i Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ).

Ministerstvo zdravotnictví podle serveru iDNES.cz chce, aby vláda kvůli epidemii koronaviru vyhlásila nouzový stav. Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) po jeho pondělním jednání uvedl, že by to podle ministerstva zdravotnictví mělo v některých krajích umožnit uložit pracovní povinnost medikům. Na základě informací ministerstva zdravotnictví to vyžaduje situace v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, řekl. Podle Hamáčka by ale měly krizové štáby těchto krajů nejprve zvážit, zda situace vyžaduje nástroje krizového zákona a případně vyhlásit stav nebezpečí na svém území.

Děkani lékařských fakult jsou ovšem proti povinnému nasazení mediků. "Asociace děkanů lékařských fakult nesouhlasí s možným plošným vyhlášením pracovní povinnosti pro studenty lékařských fakult, a to především proto, že příprava studentů na výkon lékařského povolání byla jak v tomto, tak v minulém roce závažně narušena. Stejně jako v předchozím období nabízíme, že studenti se podle svých možností dobrovolně zapojí do pomoci nemocnicím v nejpostiženějších oblastech," uvedl předseda asociace a děkan 2. LF UK Vladimír Komárek.

Podobně se vyjádřili i zástupci studentů. "Studentská komora Rady vysokých škol odmítá další vyhlášení pracovní povinnosti pro studenty vysokých škol. Studenti VŠ jsou připraveni pomáhat na dobrovolné bázi, zavedení pracovní povinnosti významně ovlivní přípravu budoucích zdravotníků. Rada vysokých škol toto stanovisko podporuje," sdělila v pondělí mediální zástupkyně SK RVŠ Mariana Tesařová.

Podle děkana 1. LF UK Martina Vokurky si všichni učitelé po složitém loňském roce pochvalují zájem a nasazení studentů v prezenční výuce. "Nechme prosím mediky co nejvíce studovat, připravit se na své povolání, které je, jak vidíme i teď, nepostradatelné," uvedl. Představu, že by se kvůli epidemii mohlo studium mediků opět narušit jejich povinným nasazením v nemocnicích, označil za nepřijatelnou. "Pokud má k jejich povinnému povolávání dojít, bylo by aspoň slušné se obrátit na tuto skupinu přímo, a ne je zmiňovat v médiích jako další beztvarou masu opatření," dodal.

"Nepochopitelné podcenění personálního nezajištění zdravotnických zařízení nemohou trvale suplovat studenti," řekl děkan LF Masarykovy univerzity Martin Repka. Mluvčí Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Veronika Glogarová doplnila, že vzhledem ke stále rozsáhlé databázi dobrovolníků z řad studentů nepovažuje vedení fakulty vyhlášení pracovní povinnosti za nutné.