Delší lhůtu pro zkoušky realitních makléřů vláda možná podpoří

Další prodloužení lhůty pro prokázání odbornosti realitních makléřů by vláda mohla podpořit. Ministerstva pro místní rozvoj i průmyslu a obchodu souhlasila v připomínkovém řízení s návrhem skupiny poslanců, aby zprostředkovatelé měli na prokázání odborností do konce roku místo do začátku března.

Předkladatelé poukazují na přetrvávající protikoronavirová omezení, když někteří zprostředkovatelé potřebují zkoušku k přeměně své živnosti z volné na vázanou. Zákonodárci ale patrně nestihnou schválit novelu včas.

Zkoušku profesní kvalifikace dosud nemá podle nich 400 až 700 subjektů. Ministerstvo pro místní rozvoj míní, že jich jsou desítky, jedno až dvě procenta z celkového počtu. Ministerstvo navíc uvedlo, že nyní je možné zkoušky díky vládní výjimce z protikoronavirových restrikcí konat. Navzdory tomu doporučilo vládě dát k novele souhlasné stanovisko.

Stejné doporučení směřuje kabinetu i od ministerstva průmyslu a obchodu. Poukazuje na to, že znemožnění včasného absolvování zkoušky je přímým důsledkem vládních restrikcí a kabinet také zodpovídá za ztíženou situaci dotčených podnikatelů.

Původně měli realitní makléři prokázat odbornost do začátku loňského září. Zákonodárci už loni v dubnu posunuli termín kvůli koronavirové krizi o půl roku. "S ohledem na trvání epidemie je zřejmé, že i takto posunuté datum může být likvidační pro některé osoby podnikající v této oblasti," napsali předkladatelé v čele s Vojtěchem Munzarem (ODS) ve zdůvodnění nynější novely.

Další osud předlohy není jasný. Úřad Kláry Dostálové (za ANO) totiž upozornil na to, že novela musí být schválena tak, aby byla účinná nejpozději od 3. března. Zpětná účinnost by podle ministerstva nebyla žádoucí, protože 3. března podnikatelům zanikne oprávnění k poskytování realitního zprostředkování ve volné živnosti. Zákonodárci se s předlohou zhruba do měsíce vypořádat kvůli různým lhůtám s největší pravděpodobností nestihnou.

Stejné podmínky by podle novely platily pro případné nové zprostředkovatele, kteří by podnikali pod velkými realitními kancelářemi. Do konce roku by takto mohli působit na základě volné živnosti, nesměli by ale poskytovat službu úschovy peněz.