Demonstranti u sněmovny žádají hlasování o nedůvěře vládě

Proti vládě ANO a ČSSD podpořené komunisty protestuje na pražském Malostranském náměstí několik set lidí. Požadují vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Protest se odehrává nedaleko sněmovny, která ve středu jedná. Několik opozičních poslanců přišlo demonstranty podpořit. Podobný protest se na stejném místě odehrál v červenci, kdy poslanci hlasovali o důvěře vládě.

Demonstrující se vyjadřují zejména proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a faktu, že současnou vládu podporuje KSČM. Ta se podle nich dostatečně neoprostila od minulosti. Řečníci upozorňují na fakt, že Babiš byl evidován ve svazcích Státní bezpečnosti, a kritiku vyvolalo také premiérovo nedávné vyjádření o tom, že Česká republika nepřijme 50 syrských sirotků.

Organizátoři a účastníci demonstrace požadují po poslancích, aby sebrali dostatek podpisů pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. V tom je podpořil poslanec a kandidát na pražského primátora Jan Čižinský, který uvedl, že pokud ho někdo osloví, hlasování podpoří. "Tato vláda je neslušnou vládou, opírá se o komunisty a my se za ni stydíme," uvedl.

Naopak předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na pódiu řekl, že v současné situaci by vyvolání hlasování bylo marné, protože vláda má zajištěnou podporu. "Věřím ale, že uteče několik dnů nebo měsíců a ta šance se naskytne," řekl Kalousek.

Podobně to vidí poslanec a první místopředseda lidovců Marian Jurečka, podle něhož je nutné počkat na vhodnou dobu, která by mohla nastat po říjnových komunálních volbách. Dodal, že lidé by měli svůj názor vyjádřit právě ve volbách, a to zejména do Senátu, kam se bude volit třetina senátorů. "Úloha Senátu jako pojistky demokracie znovu přichází," řekl.

Lidé si s sebou přinesli píšťalky, bubínky, české vlajky a transparenty zaměřené proti Babišovi, KSČM, ale i prezidentovi Miloši Zemanovi. Na demonstraci promluvil například písničkář Ziggy Horváth, který vystoupení řečníků prokládá písněmi. Akci pořádá aktivistická skupina AUVA.