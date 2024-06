Den pozemního vojska Bahna nečekaně navštívil prezident, zajímala ho technika

Prezident Petr Pavel dnes nečekaně navštívil Den pozemního vojska Bahna na armádním cvičišti Zadní Bahna u Strašic na Rokycansku. Na 34. ročníku akce se zajímal především o techniku. Důkladně si zevnitř prohlédl nový moderní rušič Starkom z výzbroje české armády, prohlédl si také bojové vozidlo pěchoty Puma z výzbroje německého Bundeswehru.

Pavlova návštěva na akci byla podle armády neoficiální a nebyla veřejnosti ani médiím předem oznámena. Jistotu, že Pavel, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a bývalý předseda vojenského výboru NATO, přijede, neměli ani pořadatelé akce. Prezident v plátěné khaki košili a kalhotách prošel ke statickým ukázkám techniky, postál i na několik fotografií s návštěvníky akce, kteří na jeho průchod reagovali potleskem. Zdržel se zejména u zařízení Starkom, do něhož vešel a prohlídce věnoval nejvíc času. "Dnes 53. pluk elektronického boje přivezl Starkom. Je to obrovská nová mašina, která je schopná rušit na velké vzdálenosti," řekl ČTK o zařízení velitel Pozemních sil Armády ČR Roman Náhončík. Prezident poté vlezl i dovnitř vozidla Puma, které němečtí vojáci při představování vnitřních systémů nastartovali.

Program akce, která patří k největším prezentacím armády pro veřejnost, zahájily podle tradice přelety bitevníků Alca a stíhaček Gripen a salvy vypálené ze samohybných houfnic Dana. Šestihodinový program, který armáda a Nadace pozemního vojska pro Bahna letos připravily, lákal na ukázky nejmodernější techniky české armády i na ukázky historických armádních strojů ze sbírek rokycanského Muzea na demarkační linii. K vidění byly ve statických i dynamických ukázkách stovky kusů techniky. Jednotky pozemních sil předváděly vozidla chemického průzkumu, bojová vozidla Pandur, lehká obrněná vozidla Iveco, samohybné kanónové houfnice Dana i těžkou pásovou techniku, jako například tanky T-72, nedávno získané tanky Leopard nebo bojová vozidla pěchoty.

V dynamických ukázkách armáda předvedla útok mechanizované čety, záchranu odloučené osoby i odražení nepřítele pomocí tanků. Nadace pozemního vojska představila například jízdní vlastnosti obrněného transportéru OT-64, který byl vyroben v Československu v 70. letech minulého století. Jedna z dynamických historických ukázek se týkala Slovenského národního povstání.

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jsou Bahna pro armádu příležitostí pro nábor nových profesionálních příslušníků i členů dobrovolných záloh. "Snažíme se přesvědčit lidi, aby buď šli sloužit do armády jako profesionální vojáci nebo se aspoň zkusili nechat vycvičit ať už dobrovolně, nebo jako příslušníci aktivní zálohy, protože i tam máme ty náborové cíle velmi ambiciózní. Máme cíl na 30.000 (profesionálních vojáků) do roku 2030 a 10.000 příslušníků aktivní zálohy. V tuto chvíli je všech vojáků něco kolem 28.000 a příslušníků aktivní zálohy něco kolem 4000," uvedla ministryně.

"Co se týká akce Bahna, to je největší rekrutační potenciál pro pozemní síly a naše největší ukázka," potvrdil Náhončík. Efekt je podle něj patrný, zájem o armádu po podobných akcích stoupne. Vojsko dnes na Bahna nasadilo na 700 vojáků a 229 kusů techniky, další lidé a technika byly například z Nadace pozemního vojska, představila se ale také Policie ČR, Hasičský záchranný sbor či Vězeňská služba. Celkem se na chodu akce a na programu podílelo kolem tisíce lidí a bylo přítomno 379 kusů současné i historické vojenské techniky. "Návštěvnost je zhruba podobná jako v loňském roce, kdy přišlo kolem 50.000 lidí. Přesnější odhady budeme mít ve večerních hodinách," uvedl mluvčí akce Richard Maňásek z velitelství pozemních sil.

Černochová poukázala na novou techniku, kterou se v současné době armáda vybavuje. Zmínila zejména dva přítomné tanky Leopard 2A4. Armáda má zatím 14 těchto strojů a do konce roku by měla získat dalších 14, uvedl Náhončík. Vybavování armády moderní technikou bude pokračovat. "Návštěvníci příštích Bahen, třeba už ročníku 35 nebo 36, tady budou moci vidět CV 90, protože toto první bojové vozidlo pěchoty by mělo přijet do České republiky v roce 2026. Časem by na našem nebi mohly létat i (stíhačky) F-35, " řekla Černochová.

Akce se odehrávala za tropického počasí. Během armádních ukázek museli zasahovat i hasiči, protože zřejmě od používané pyrotechniky v areálu vzplála vyprahlá tráva a stromy. Bylo to v místě, kde se odehrávaly ukázky, mimo prostor pohybu návštěvníků. Zástupce armády v České televizi řekl, že vznik požáru nejspíš zapříčinily vrhače dýmu.