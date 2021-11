Denní nárůst počtu nakažených covidem se v České republice blíží 10 tisícům

V úterý testy potvrdily 9902 případů nákazy onemocněním covid-19. Bylo to téměř o 60 procent víc než před týdnem a nejvíc za jediný den od 23. března. Hospitalizovaných je poprvé téměř po půl roce více než 2000. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Zdravotníci podali v úterý přes 39 tisíc dávek očkování proti koronaviru.

V úterý bylo ve nemocnicích 2058 lidí s potvrzenou nákazou novým typem koronaviru. V těžkém stavu bylo 288 pacientů. Počet hospitalizovaných je nejvyšší od 7. května. V mezitýdenním srovnání přibylo v nemocnicích 790 lidí s covidem, v těžkém stavu je o 110 pacientů více.

Na 100 tisíc obyvatel připadá v Česku za posledních sedm dní 386 nakažených. Takzvané incidenční číslo se od pondělí zvýšilo o 34.

Nejvíce se infekce šíří na severu Moravy a ve Slezsku. V Olomouckém kraji připadá 572 nově odhalených případů za poslední týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel a v Moravskoslezském kraji je to 533.

Za posledních sedm dní zemřelo v Česku s covidem 156 lidí. To je zhruba polovina počtu úmrtí za celý říjen. Celkem zemřelo v Česku od propuknutí epidemie loni v březnu 30 840 lidí z více než 1,78 milionu prokazatelně nakažených.

Laboratoře v Česku podle průběžných údajů otestovaly v úterý na přítomnost nového koronaviru 84 200 vzorků, zhruba o 29 tisíc méně než před týdnem. Ubylo zejména antigenních testů, jejichž počet klesl ze skoro 51 900 na necelých 30 tisíc. To by mohlo souviset s omezením úhrad testování z veřejného pojištění od začátku tohoto týdne. Údaje o testech ale do statistik přicházejí se zpožděním, takže počet v úterý otestovaných vzorků se může ještě změnit.

Podíl pozitivních testů se ve všech třech sledovaných kategoriích v mezitýdenním srovnání významně zvýšil. U preventivních testů bylo v úterý pozitivních 5,5 procenta vzorků, nejvíc od poloviny ledna. Před týdnem vyšla pozitivně necelá tři procenta preventivních testů.

V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, stoupl podíl pozitivních za týden ze 7,7 na 13,1 procenta, což je nejvíc od 3. dubna. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se podíl pozitivních zvýšil o více než 11 procentních bodů na 29,5 procenta. To je nejhorší výsledek od 24. března.

Zdravotníci v Česku aplikovali za úterý 39 103 dávek vakcíny proti covidu, skoro o 3500 víc než ve stejný den minulého týdne. Zhruba 60 procent úterního počtu připadalo na posilující dávky.

Zájem o očkování v Česku v poslední době roste. Za posledních sedm dní bylo aplikováno skoro 181 tisíc dávek. Bylo to o 16 400 víc než o týden dřív, a to navzdory čtvrtečnímu státnímu svátku, kdy se očkovalo výrazně méně než v běžný všední den.

Od začátku vakcinace koncem loňského prosince bylo v Česku aplikováno více 12,3 milionu dávek. Ukončené očkování má podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 6,103 446.