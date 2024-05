Desátý ročník festivalu Open House Praha letos otevře veřejnosti 115 běžně nepřístupných budov a objektů. Dnes začíná doprovodná část festivalu, která v týdnu nabídne přednášky, výstavy a komentované procházky po Praze. Objekty významných českých architektů, například Josefa Fuchse, Oldřicha Tyla, Josefa Fanty či Karla Hubáčka, pak lidé budou moct navštívit o víkendu 18. a 19. května. Celý program a seznam objektů, které se otevřou, je dostupný na webu festivalu. Vstup do budov je každoročně zdarma, na některé akce doprovodného programu si musí zájemci zarezervovat místa nebo koupit vstupenky.

Doprovodný program dnes nabídne zájemcům přednášku Matěje Sladkého o Veletržním paláci, ve které se bude zabývat historií a současností budovy a návrhem od významných funkcionalistických architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla. Uskuteční se komentovaná procházka Horními Nuslemi a parkem Folimanka. Dnes se také zahájí výstava Piano Nobile v nejstarší části historické kulturní památky Koulka.

O Fuchsovi a Tylovi bude v úterý přednášet architekt Zdeněk Lukeš, a to v autentickém prostoru bývalé Fuchsovy restaurace, dnešním klubu Fuchs2, v areálu někdejšího zimního stadionu na Štvanici. Program v dalších dnech nabídne například přednášku o historii pražského metra, prohlídku bývalé Zengerovy transformační stanice, kde nyní sídlí galerie Kunsthalle. V galerii se také ve čtvrtek uskuteční architúra pro děti od tří do šesti let, ve stejný den budou moct zájemci navštívit několik běžně nepřístupných dvorků na Malé Straně nebo se zúčastnit procházky centrem Prahy s Adamem Scheinherrem zaměřené na brutalistické stavby. V pátek se návštěvníci podívají do gotických sklepů obchodního domu Quadrio, kde jsou pozůstatky židovského pohřebiště v základech okolních domů.

Hlavní víkendový program otevře prostory například zimního stadionu Štvanice nebo Veletržního paláce. Otevřou se i budovy ZŠ a MŠ Bílá od Jana Gillara, budovy Adolfa Benše, a to Elektrických podniků Praha a Terminál 4 na Letišti Václava Havla. U příležitosti připomínky 70 let od úmrtí Josefa Fanty navštíví zájemci Hlávkovu studentskou kolej, secesní budovu na hlavním nádraží a budovu Ministerstva obchodu a průmyslu ČR. Karla Hubáčka připomene například Divadlo DISK. V programu je letos více než 35 festivalových novinek, mezi nimi například palác Škodových závodů, vila Na Libušince či několik budov v areálu Pražského hradu.

Cílem festivalu je podle organizátorů popularizace architektury, aktivizace místních komunit či posilování aktivního zájmu obyvatel o místo, kde žijí. "K myšlence uspořádat festival Open House v Praze jsem se rozhodla na začátku roku 2013, krátce poté, co jsem objevila jeho londýnskou předlohu, jejíž rozměr s více jak 800 otevřenými budovami byl fascinující," uvedla zakladatelka festivalu Andrea Šenkyříková.

Hlavním tématem letošního ročníku je přístupnost a inkluze. Organizátoři chystají aktivity, které upozorní na bariéry ve městech i budovách. Nabídnou také programy pro rodiny s dětmi, nevidomé a neslyšící.

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají ve více než 50 městech. Loňský ročník festivalu, kdy se otevřelo 107 objektů, navštívilo přes 83.000 zájemců a mezi nejnavštěvovanější objekty se zařadily například Nová scéna Národního divadla či funkcionalistická budova Terminálu 4 pražského letiště. Prvních devět ročníků festivalu otevřelo přes 620 budov a prostorů, které navštívilo téměř 500.000 lidí. Vstup do budov je každoročně zdarma.