Deset možných plagiátů. Univerzita chce odebírat tituly

Rektor Masarykovy univerzity Brno Mikuláš Bek zahájil deset řízení o případném odebrání vysokoškolského titulu kvůli plagiátorství v diplomové práci. Případy nyní posoudí komise expertů. Rozhodnutí by mohlo padnout do konce roku. Novinářům to v Praze řekl Bek, který v rektorské funkci končí. Od 1. září ho vystřídá dosavadní děkan lékařské fakulty Martin Bareš.

"Je to deset prací, kde jsem se rozhodl zahájit řízení o vyslovení neplatnosti vykonání závěrečné zkoušky nebo její součásti. Pořád to není rozsudek. Teď začíná řízení podle zákona," uvedl Bek.

Rozhodnutí končící rektor podepsal minulý týden. Nyní se připravují komise, které texty znovu posoudí. Budou se zabývat i tím, jakou "míru zavinění" měl student a jakou jeho vyučující, který ho v diplomové práci vedl, upřesnil Bek. "Doufám, že tyto citlivé kauzy budou rozhodnuty do konce roku," dodal.

Odebrání titulu je možné u prací z posledních tří let. Desítka řízení začala po rozsáhlé kontrole, která se na plagiátorství zaměřila. Univerzita posuzovala 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací z let 2000 až 2018. Z posledních tří let pocházelo 326 textů. "Ke kontrole jsme se rozhodli v době, kdy se ukazovalo, že je v České republice těžké najít kandidáta na ministra, který by nebyl plagiátorem. Zpytovali jsme svědomí," uvedl Bek. Narážel tak na dvě loňské kauzy, kdy kvůli opisování v diplomové práci v Babišově vládě záhy skončili ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce Petr Krčál (ČSSD).

Výsledky ukázaly, že opisování se víc objevuje v bakalářských pracích a u takzvaných aplikovaných oborů, tedy oborů zaměřených na praxi. Podle Beka mezi "nejvíc frekventované" patří obory z pedagogické fakulty či bakalářské programy na právnické fakultě. "Ukazuje se, že v aplikovaných oborech je pokušení přebírat rozsáhlé texty větší," řekl Bek. Podle něj tak stojí za úvahu, zda by se měla v některých oborech dělat diplomová práce a zda by se studium nemělo spíš ukončovat klauzurními zkouškami.

Podle univerzity studenti nejčastěji nedostatečně označují přebrané pasáže a špatně používají citace. Nejvíc "prohřešků proti etice akademického psaní" se objevuje v teoretických částech závěrečných prací, uvedla univerzita. Často se ale stává také to, že studenti do magisterské práce zahrnou velkou část své předchozí bakalářské práce. Škola chce proti plagiátorství postupovat také společně s dalšími univerzitami. Zjistila totiž, že texty brněnských studentů využívají posluchači odjinud.

Řízení o případném odebrání titulu dokončí nový rektor Martin Bareš. Podle něj kontrola ukázala, že plagiátorství na Masarykově univerzitě není masový jev. "V podezření je méně než jedno procento prací," uvedl Bareš.