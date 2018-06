Desetileté výstavby? Nacher: S tím je konec, zkrátíme je o roky

V poslanecké sněmovně byl v pátek schválen zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. V čem je tento zákon efektivní a jak může pomoci při výstavbě metra D? V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ odpovídal ekonom, poslanec a kandidát na primátora za hnutí ANO Patrik Nacher.

Dnes se schválil zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Co je přesným cílem zákona?

Cílem je urychlovat některé klíčové stavby, zejména z hlediska přípravné fáze. Počínaje vykupováním pozemků, jednáním s úřady a podobně. Mohou být tudíž zahájené stavební procesy, při kterých paralelně bude probíhat jednání o ceně s vlastníkem pozemku. Nic se nebude zdržovat a stavební doba se může zkrátit o roky. Není totiž možné, aby tu probíhaly výstavby, které trvají deset let.

Podařilo se vám do prioritních staveb zařadit také metro. Proč jste se zaměřil právě na něj?

Zařadil jsem tam obecně metro jako klíčovou stavbu, protože ho denně využívá milion dvě stě tisíc cestujících a přijde mi, že je to prioritní věc. A právě ty procesy kolem vykupování pozemků tu stavbu metra hodně zdržují. Jsem rád, že zákon prošel, a že všichni poslanci dodrželi dohodu a hlasovali pro. Ze 160 účastníků hlasovalo pro zákon 156.

Když se tedy zaměříme na plánovanou výstavbu metra D, je možné, že již nebude zapotřebí řešit kritizovaný plán o společném podniku investiční skupiny Penta Investments a Pražského dopravního podniku?

Stálo by za to udělat nějaký velmi stručný a efektivní rozbor toho, jestli to bude mít velký dosah přímo na metro D v té fázi, v jaké jsme v tuto chvíli. Pokud ten dosah bude mít, tak si myslím, že společný podnik z hlediska toho vykupování pozemků už nebude potřeba. Tímto bychom měli v ruce jiný nástroj a otevřela by se nám nová, efektivnější cesta.

Zároveň ale chci podotknout, že obecně princip společného podniku není dotčený a ničím se nesnižuje.

Jak to myslíte?

Společný podnik by měl na starosti nadzemní části stanic a development přilehlých pozemků, což by znamenalo rozvoj místa nad stanicí. Nemůže se totiž stát, aby opět vznikla nějaká stanice uprostřed ničeho, kde není vůbec nic, a ten potenciál by byl nevyužitý.

Kolem společného podniku totiž panují obavy z toho, že by mohl vzniknout finanční tunel...

Já jsem to nenavrhl za účelem toho, abych něčemu zabraňoval. Chtěl jsem pozitivně pomoci, protože si myslím, že metro svou důležitostí patří na úroveň klíčových dálnic a železnic. V této chvíli to je logický krok a osobně bych to označil za shodu náhod, že vedle sebe paralelně vzniká plán o společném podniku a schválení zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.