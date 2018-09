Desítky vojáků obdržely medaile za působení v zahraničí

Téměř šest desítek vojáků obdrželo medaile za působení v zahraničí. Po třech letech se zpět do České republiky vrátili vojáci, kteří sloužili ve strukturách Evropské unie a NATO třeba v Belgii, Polsku, Německu nebo ve Spojených státech. Česká armáda obsazuje asi 200 těchto pozic, místa se průběžně mění. Jejich počet by se měl v blízké budoucnosti zvýšit v souvislosti s plánovaným navyšováním velitelských struktur NATO.

Vojákům za jejich působení poděkoval ředitel sekce plánování schopností ministerstva obrany Jaromír Alan. "Zastupovali jste velmi dobře zájmy České republiky. Za to vám náleží poděkování," řekl . Dodal, že během tříletého působení v zahraničí získali zkušenosti, které nyní budou moct přenést do české armády.

České televizi Alan řekl, že česká armáda vysílá vojáky na různé pozice. Někteří působí v mezinárodních vojenských štábech a plní jeho úkoly, další přímo zastupují ČR v rámci národních zastoupení, tedy například ve stálé delegaci ČR při velitelství v NATO.

Česká armáda má každoročně na zahraničních působištích v Belgii, Německu, USA, Španělsku, Polsku, Norsku, Itálii, Slovensku či Nizozemsku asi 200 vojáků. Jejich počet se podle Alana v rámci rozšiřování velitelských struktur NATO zvýší o asi 20 osob. O konkrétních místech se nyní bude vyjednávat. "Zaměříme se na ty funkcionality, které v České republice nejsme schopni až tak dobře vycvičit a připravovat, využijeme tak zahraniční pracoviště k tomu, aby se tam námi vyslaný člověk něco přiučil, to znamená operační plánování především," řekl Alan. Kromě zahraničních pracovišť slouží stovky českých vojáků na vojenských misích třeba v Afghánistánu, Iráku či Mali.

Medailí byl dnes oceněn i vojenský policista Roman Gottfried, který se po třech letech vrátil z Itálie. Sloužil v tzv. NATO Stability Policing Centre of Excellence, které má na starosti trénink a vzdělávání policejních instruktorů a specialistů. "Je to útvar, který se zabývá úkoly, které jsou plněny ve prospěch obnovy a rekonstrukce bezpečnostních složek ve státu, který prošel konfliktem," řekl. Na starosti měl přípravu vzdělávacích programů určených pro příslušníky NATO i dotčených zemí. Sestavoval tak třeba jejich učební plán, sháněl učitele a odborníky. "Aby ti, kteří do kurzů nastupovali, měli dostatečné, adekvátní a aktuální informace, které by jim pak pomáhaly v jejich přípravě na výjezd."