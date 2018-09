Děti se málo hýbou. Ve školách v Česku chybí více tělocviku

Pokud chceme mít lepší fotbalisty, musíme zlepšit pohyb dětí, myslí si Antonín Barák, vedoucí Úseku talentované mládeže české fotbalové asociace. "Ve školách bych zavedl hodinu tělocviku denně, jako to udělali v Rakousku," říká dlouholetý trenér a učitel tělocviku.

Co by vás více těšilo: sportující národ, nebo fotbalový titul mistrů světa?

Jednoznačně to první, protože z toho časem přijde i to druhé. Uznávám řeckou kalokagathii, tedy celkový rozvoj osobnosti. Řekové nechtěli mít jen fyzicky připravené lidi, ale přitom pitomce, ale také ne pouze intelektuály, aby jim někdo vnikl do země a zničil ji. Když máte fyzicky a mentálně zdravý národ, méně se marodí, intenzita práce je daleko vyšší. Když sportujete, rozvíjí se rychlost myšlení, řešení problémů, komunikační i paměťové schopnosti. Ve škole by děti měly po každé hodině výuky na patnáct minut vypnout, proběhnout se, vyčistit mozek.

Antonín Barák (51) Vedoucí Úseku talentované mládeže FAČR, bývalý učitel tělocviku a vedoucí mládeže v FK Příbram. Metodicky má na starosti i fotbalové akademie. Podílel se na výchově mnoha prvoligových fotbalistů i českých reprezentantů, mimo jiné to byli Mašek, Černý, Slepička, Matějů, Řezníček, Rajtoral, Fantiš, Pilík, Mišůn či Matoušek. Jeho syn Antonín Barák je záložníkem české fotbalové reprezentace a italského klubu Udinese Calcio.

Slýchám spoustu stesků, že děti dnes mají málo pohybu. Je to opravdu tak zlé?

Bohužel ano. Děti nemají doma příklady, rodiče nesportují a pohybově degenerují. Když vidí, že táta běhá a o víkendu si jde zahrát rekreačně fotbálek a máma si zase zajde na volejbal, vnímají to jako samozřejmost a napodobují je. Když se rodiče nehýbou, a dokonce se o sportu vyjadřují pohrdlivě, nemají děti žádný důvod se mu věnovat.

Ve škole přece mají povinné hodiny tělesné výchovy.

Různé studie ukazují, že máme ve školách nejméně hodin tělesné výchovy v Evropě. Dvě hodiny týdně - a ani ty se často nedodržují. V zahraničí jich mají víc. Třeba Rakušané zavedli hodinu tělesné výchovy denně. Touto cestou chceme jít i u nás. A ředitelé jsou tomu hodně nakloněni.

Na Islandu zavedli povinnou gymnastiku pro děti předškolního věku. Co na to říkáte?

Islanďané na to dokonce vyhlásili referendum a skoro jako jeden muž se domluvili. Gymnastiku zavedli pro děti od dvou let! Vidí v tom nejlepší průpravu pro budoucí vrcholové sportovce. To samé hlásám už léta. Gymnastika se totiž nedá ničím nahradit. Atletika se dožene v různých pohybových hrách, ale v gymnastice je síla, zpevnění těla, flexibilita, protažení, odraz, orientace v prostoru. Mraky vyvážených věcí. Když vidíte islandské fotbalisty, mají fantastickou muskulaturu, a přitom jsou dynamičtí. Jen posilovna sice umožní nabrat hmotu, ale zpomalí tělo. Přitom pro fotbal potřebujete nejen silné, ale i pružné hráče. Gymnastika je pro tyto účely nejlepší. Děti do sedmi osmi let by ji měly dělat dvakrát třikrát týdně pravidelně. Neříkám hodinu, ale patnáct dvacet minut jako součást specializovaného tréninku.

Dříve gymnastiku děti přece cvičit nemusely. Co se změnilo?

Odpadl přirozený pohyb. Co jsme dělali jako kluci? Lezli po stromech, padali z nich, utíkali před hlídačem sadu, prali se. Dneska nic. Když v parku někdo vleze na strom, začnou na něj řvát, co si to dovoluje, že zláme větve, a pošlou na něho policajty. Proto gymnastiku vřele doporučuju. A rytmiku. Chci, aby děti od tří let tancovaly, aby vnímaly hudbu, protože to kultivuje koordinační schopnosti. Je přece vidět, jak jsou naši fotbalisté proti jižním národům toporní. Oni jsou lehcí, pořád tancují, vrtí se. My jsme zarputilí, nic dětem nedovolíme. Potřebujeme dostat pohyb ve školách na prvním stupni i do velkých přestávek. Ať hrají fotbal a hýbou se. V družinách by měli být sportovní garanti, aby učitelkám pomáhali. Nic nenařizovali a nechali děti si hrát. Bavit se, dělat, co je napadne.

