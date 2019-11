Děti si mohou vyzkoušet, jaké to je, být inženýrem

Být policistou, popelářem, nebo zootechnikem. Nejoblíbenější profese dětských let se nemění už celé dekády. Ne každý si však svůj sen splní. Málokterý teenager kolem patnáctého roku ví, čím by chtěl v životě být. K důvodům patří i to, že s jednotlivými profesemi ještě nepřišel do styku a v podstatě ani netuší, co obnášejí. To se pokouší změnit na Plzeňsku, kde děti motivují k technicky zaměřeným oborům. Mladší ročníky tu letos s nadšením uvítaly novou část neformálně vzdělávacího centra Techmania, expozici Inženýr. Ta se zaměřuje nejen na to, co obnáší celý inženýrský obor, ale ukazuje dětem i to, jak fungují přírodní zákonitosti ve službách technologií. To, co se ve škole učí nebo teprve učit budou, si tady zažijí na vlastní kůži.

