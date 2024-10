Děti v Zoo Brno při halloweenském programu poznávaly zvířata "na vymření"

Výzdoba z pavučin doplněná strašidly, dýněmi i věštírnou a průvodci v čarodějnických kostýmech dnes v Zoo Brno vítali návštěvníky na zvláštním halloweenském programu. Jeho součástí byla stezka zvířat "na vymření", závody na koštěti, dlabání dýní, chytání havěti i komentovaná krmení, řekla ČTK mluvčí zoo Věra Müllerová.

"Návštěvníky jsme vyzvali, aby dnes přišli v čarodějnickém hávu nebo jiném převleku, výzdoba se soustředí na místech s programem, tedy hlavně na točně vláčku, u mongolské jurty nebo v Beringii," uvedla Müllerová.

Kromě komentovaných krmení, tygrů, rosomáka, ledňáků, želv i lvů si lidé mohou projít také stezku zvířat "na vymření". "Jedná se o kriticky ohrožené druhy, které chováme v naší zoo. Cíle m je představit tyto druhy a také naznačit, co musíme jako lidé dělat, aby se z těchto druhů nestali duchové," popsal autor stezky Marek Sláma.

Šest zastavení stezky prochází celou zoo, své odpovědi lidé zaznamenávají do hracích karet. Speciální halloweenský program zahrnuje také dlabání dýní, malování na obličej nebo ohnivou show. Zoo má dnes prodlouženou otevírací dobu - zatím co obvykle v říjnu zavírá v 17:00, dnes to je o dvě hodiny později. Poslední návštěvníci mohou vstupní branou projít v 17:00.

Halloween má svůj základ zřejmě v keltském svátku Samhain a slaví se poslední noc keltského roku, která začíná západem slunce 31. října a trvá do východu slunce 1. listopadu. O této noci, jíž byla přisuzovaná magická moc, se před vchod domu nebo do okna umisťovala lucerna vyřezaná z tykve. Měla vítat zemřelé předky a chránit proti zlomyslným duchům.

Halloween se dnes slaví zejména v anglicky mluvících a dalších západních zemích. Zejména v USA bývá halloweenská noc bouřlivá. K původně dětské zábavě, kdy koledníci ve strašidelných kostýmech chodí dům od domu, aby pomoci speciální básničky získali sladkosti a nějaký ten čtvrtdolar, se časem přidaly i mohutné párty pro dospělé.