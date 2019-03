Dětské gangy: rvaček přibývá

Ještě ani nedostali občanku, ale zkušenosti mají mnohdy větší než dospělí kriminálníci - z pouličních bitek se svými vrstevníky. V Česku roste počet dětských gangů. Vyřizují si mezi sebou účty nebo napadají kolemjdoucí a kradou.

Pět nezletilců obklopí v parku jednoho podobně starého kluka. Chvíli na něho něco pokřikují, potom ho jeden z nich nečekaně udeří vší silou do obličeje. Napadený zavrávorá. Aby neupadl, opře se o lampu. Za chvíli ale přiletí druhá ostrá rána. Znovu do obličeje. To už mladík neustojí a kácí se k zemi. Bojí se, co bude ještě následovat, a choulí se do klubíčka. Neobyčejně brutální útok natáčí od počátku další z party násilníků na mobil. Je slyšet, že se u toho dobře baví. Pak všichni spokojeně odcházejí, jen napadený kluk zůstává na zemi.

Video vzniklo před několika týdny v pražských Řepích a posléze se objevilo na sociálních sítích. Mladiství ze Smíchova si vyřizují účty s chlapcem z "nepřátelské" čtvrti. Podobných případů se v poslední době objevilo více. Někdy jde o víceméně náhodné pouliční útoky, jindy o předem domluvené akce.

Útočilo se boxery

Na první velkou bitku před fast foodem v Řepích se sjela padesátka nezletilců. "Nebylo to vůbec vyrovnané. Nás bylo dvacet a najela na nás asi třicítka Smíchováků," popsal TÝDNU zhruba dvanáctiletý chlapec z Řep. Podobného věku byli i jeho kamarádi. Mezi Smíchovskými prý dorazili i dvacetiletí.

"Nevěděli jsme, že jich přijede tolik a budou o tolik starší," dodává chlapec, podle kterého byli všichni vyzbrojeni noži a boxery. "Zatím útočili jenom pěstmi. Já jsem taky šel kolem toho Mekáče, když se rvali. Smíchovák do mě strčil ramenem, spadl jsem. Ptal jsem se, co má za problém, a on že se mu nelíbím, protože jsem Řepák," kroutí hlavou další TÝDNEM oslovený chlapec. Potyčka skončila několika lehkými zraněními. Odvetu naplánovanou na 26. února překazila policie. U nikoho žádné zbraně nenašla.

* Co rivalitu spustilo?

* Kdo je agresorem?

* Proč berou sebou i holky?

* Jak na to reagují jejich rodiče?

* Jak to chodí v jiných městech?

NA TYTO A DALŠÍ OTÁZKY NALEZNETE ODPOVĚDI V AKTUÁLNÍM VYDÁNÍ ČASOPISU TÝDEN, KTERÉ VYŠLO V PONDĚLÍ 25. BŘEZNA.