Dětští praktici by měli mít vakcínu pro děti od 16. prosince

Praktičtí lékaři pro děti a dorost by měli mít od 16. prosince k dispozici vakcínu proti covidu pro děti od pěti let. Novinářům to ve čtvrtek na online tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Registrace k očkování se pro tyto děti otevře v pondělí 13. prosince, v tento den by také vakcíny měly dorazit do Česka. O den později začne rozvoz očkovacích látek.

Petr Šnajdárek, který má za armádu na starosti Chytrou karanténu, na konferenci řekl, že očkování dětí ve věku pět až 11 let bude ve vybraných očkovacích centrech a v ordinacích pediatrů. Vojtěch ale předpokládá, že by se očkování dětí mělo odehrávat hlavně u praktiků. Na základě registrací, které začnou 13. prosince, se budou od 14. prosince očkovací látky rozvážet. Podle Šnajdárka je snahou, aby se co nejvíc dětí naočkovalo alespoň první dávkou do vánočních svátků.

Česko má zatím objednáno 300 tisíc dávek pro děti od pěti do 11 let. Dětí v tomto věku je v Česku podle dat Českého statistického úřadu téměř 800 tisíc. Dosud bylo možné podávat vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech dětem od 12 let. Snížení věkové hranice o sedm let umožnilo rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Díky schválení vakcíny pro děti ve věku od pěti let bude potenciální maximální proočkovanost české populace až 90,9 procenta.