Devět z deseti Čechů dodržuje proticovidová opatření, zjistil průzkum

Koronavirová krize

Na práci u lůžek se musíme dlouho adaptovat, upozorňují ambulantní lékaři

Pokud by do nemocnic měli nastoupit lékaři z ambulantního sektoru, museli by se na tuto práci možná i týdny adaptovat. Stát by měl nejdřív vysvětlit, proč do... více