Dívka byla v autobusu, který smetlo tornádo, a přes své zranění zavolala pomoc

Osmnáctiletá Barbora Verbíková jela ve čtvrtek autobusem z Hodonína do Tvrdonic, v nichž bydlí, když autobus mezi Lužicemi a Mikulčicemi strhlo tornádo ze silnice. I když měla pohmožděné obě nohy a otevřenou zlomeninu ruky, došla k silnici a přivolala pomoc pro ostatní lidi na místě nehody. "První myšlenka byla zavolat pomoc," řekla ve středu.

V autobuse byli v okamžiku nehody tři lidé. Kromě Verbíkové a řidiče ještě další dívka, kterou později přepravil vrtulník rakouské záchranné služby do nemocnice ve Vídni. "Když to autobus sebralo, byl to nepopsatelný pocit. Jsem ráda, že jsme to všichni přežili. Když bylo po všem, ještě jsem mluvila s tou druhou holkou. Podívala se mi do očí a řekla, že potřebuje pomoc. Byla do poloviny těla zaklíněná. Tak jsem jí řekla, že pomoc seženu," popsala minuty bezprostředně po nehodě.

O mobilní telefon při nehodě přišla, stejně jako o osobní doklady. Jak se dostala ven z autobusu, si nepamatuje. "Ten autobus se zastavil o budovu sklepa s přístavbou, i tam byli lidi, tři nebo čtyři, ale byli zranění a telefon neměli. Ukázali mi ale směr k silnici, sama jsem skoro nic neviděla, měla jsem hlavu celou od krve," dodala dívka.

Podařilo se jí dojít několik desítek metrů k silnici, kde kus od ní zastavilo auto. Volala na něj a mávala a řidič přijel blíž. "Ptal se mě, co má udělat, když viděl otevřenou zlomeninu a krev všude. Tak jsem mu řekla, že je potřeba záchranka pro několik lidí, že je tam holka ve věku tak do osmnácti let zaklíněná v autobuse a další zranění. Tak zavolal záchranku, naložil mě do kufru od auta a odvezl do hodonínské nemocnice," uvedla Verbíková, která je už 11 let členkou hasičského oddílu v Tvrdonicích na Břeclavsku.

Dnes už je studentka Integrované střední školy Hodonín doma z nemocnice, zotavování ze zranění, která při nehodě utrpěla, ale ještě nějakou dobu potrvá. "Mám sešitou ruku, hlavu, obě nohy pohmožděné a tu pravou ještě rozseknutou. Budu mít nařízené rehabilitace, momentálně jsem ráda, že se postavím, zkouším trochu chodit," řekla dívka.

Při čtvrtečním tornádu, které nejhůř postihlo Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice, Hrušky a část Hodonína, se zranily stovky lidí, šest jich kvůli bouři zemřelo. Bouře poničila přes 1200 budov.