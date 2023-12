Dle průzkumu Eurobarometru Češi příliš nejeví zájem o nadcházející volby do Evropského parlamentu

Češi se o volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v červnu 2024, převážně nezajímají. Ukázal to průzkum, jehož výsledky nyní, šest měsíců před hlasováním, zveřejnil Eurobarometr. Většina z dotazovaných Čechů nicméně alespoň přibližně věděla, kdy takové volby budou. Celkem 33 procent dotazovaných trefilo měsíc i rok, 27 procent určilo správně rok.

Vůbec nejvíce se zajímají o příští volby do EP v Nizozemsku (69 procent respondentů), ale také v Polsku či na Maltě (68 procent). Absolutně nejmenší zájem z celé Evropské unie pak mají právě Češi (28 procent) a Slováci (31 procent).

Průzkum byl proveden v 27 členských státech EU od konce září do poloviny října letošního roku. Celkem se ho účastnilo přes 26 tisíc lidí, z Česka bylo 1013 dotazovaných.

Na dotaz, jak je pravděpodobné, že by šli volit, kdyby se hlasování konalo příští týden, odpovědělo 50 procent respondentů v Česku, že "celkem pravděpodobně". Naopak za "celkem nepravděpodobnou" tuto možnost označilo 25 procent dotázaných, zbytek si nevybral ani jednu z variant.

Předchozí volby do Evropského parlamentu se konaly v roce 2019, volební účast v České republice byla tehdy téměř nejnižší v rámci EU - hlasovalo 28,72 procenta voličů.

Jak je pro obyvatele ČR osobně důležité volit v evropských volbách? Zatímco 47 procent obyvatel Evropské unie uvedlo, že pro ně má "celkem velký význam" volit do EP, u Čechů to bylo jen 25 procent. Pro 48 procent Čechů je pak účast ve volbách "středně významná" a pro 27 procent ji přikládá "malý význam".

Hlavními důvody, proč lidé hlasují ve volbách do Evropského parlamentu, je podle českých respondentů to, že "chtějí podpořit nějakou politickou stranu", "obvykle chodí k volbám", "chtějí podpořit konkrétního kandidáta" a rovněž, že "chtějí hlasováním v evropských volbách změnit věci". Mezi důvody, proč naopak k volbám do EP nepůjdou, Češi nejvíce zmiňovali, že "se nezajímají o politiku obecně", že "se domnívají, že jejich hlas nic nezmění", že "obecně nedůvěřují politickému systému" a že "jsou proti EU".

Tématem průzkumu byl i obraz Evropského parlamentu u dotazovaných nebo jejich celkový názor na členství v EU. Jak z výsledků vyplynulo, více než sedm z deseti občanů EU (72 procent) souhlasí, že jejich země má z členství v EU prospěch. Hlavními důvody jsou kroky EU k udržení míru a posílení bezpečnosti (34 procent). Pro ČR je hlavním důvodem prospěchu z členství přínos nových pracovních příležitostí (39 procent) a hned poté kroky EU k udržení míru a posílení bezpečnosti (33 procent).

Názor na Evropskou unii zůstává od března letošního roku stabilní: 45 procent občanů ji vnímá pozitivně, 38 procent neutrálně a 16 procent negativně. V České republice naopak pozitivní vnímání EU kleslo na 31 procent (o čtyři procenta oproti březnu), ale stejně tak i negativní vnímání na 24 procent (o pět procent oproti březnu). Zvýšil se naopak počet Čechů, kteří se k EU staví neutrálně (44 procent).