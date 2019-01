Dlužníci s více exekucemi by mohli mít jednoho exekutora

Dlužníci, kteří čelí více exekucím, by mohli mít do budoucna jednoho exekutora. Exekuce, při nichž by se nepodařilo ani za dva roky vymoci vůbec nic, by se zastavovaly. Změny předpokládá novela exekučního řádu, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti. Podle náměstka ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce ji nyní projednávají pracovní komise legislativní rady vlády.

"Chceme cílit na to, abychom se zbavili problému vícečetných exekucí. Není podle nás dlouhodobě udržitelné, aby vůči jednomu dlužníkovi působilo několik exekutorů," řekl Tejc při semináři o exekucích ve Sněmovně, na kterém principy předlohy představil. Slučování exekucí by podle něho snížilo administrativu i náklady.

"Budou pokračovat pouze exekuce, kde lze očekávat nějaké plnění, nikoli exekuce, které formálně trvají, ale k žádnému výsledku se dobrat nemohou," vysvětlil Tejc záměr zastavovat po dvou letech exekuce, při nichž se nevymohlo nic a dlužník ani nemá žádný majetek k zabavení. Věřitel by ale mohl podle návrhu zastavení odvrátit, pokud by exekutorovi složil na další vymáhání zálohu.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají lidi v exekuci, by podle předlohy dostávali 50 korun měsíčně za každého takového zaměstnance na administrativní náklady, které kvůli jeho exekuci mají. Částka by byla součástí nákladů exekuce, hradil by ji tedy dlužník.

Legislativní rada vlády by mohla předlohu projednat v polovině února. Pokud s ní vysloví souhlas, vláda by ji měla dostat k debatě do konce března.

Někteří účastníci semináře se stavěli k záměru spojování exekucí kriticky. Prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil jej označil za nejproblematičtější bod novely. Komora se dlouhodobě staví za zavedení místní příslušnosti exekutorů, o čemž pojednává poslanecká novela Pirátů, která už je ve Sněmovně. Pro místní příslušnost se vyslovil také exekutor Petr Kučera, podle kterého ministerský záměr nahrává velkým exekutorským úřadům a povede k monopolizaci. Naopak další exekutor Lukáš Jícha soudí, že způsobilá není žádná z novel. Místní příslušnost exekutorů by podle něho funkční nebyla.