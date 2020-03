Dnes je Den učitelů. Ministr Plaga ocenil jejich nasazení

Učitelé se v posledních dvou týdnech ocitli ve zcela nové pozici. Zatímco běžně jsou zvyklí pracovat přímo s dětmi, kvůli opatřením proti koronaviru se nyní většina z nich učí vzdělávat žáky prostřednictvím internetu. Nemalá část z celkem zhruba 134 500 vyučujících ze základních, středních a vyšších odborných škol se přitom blíží důchodovému věku. Průměrný věk pedagogů v Česku je podle loňského průzkumu ministerstva školství kolem 47 let. V sobotu si vyučující připomínají 428 let od narození Jana Amose Komenského a oslavují tradiční Den učitelů. Ministr školství Robert Plaga (ANO) jim za jejich práci poděkoval.

Výuka na dálku funguje od 11. března, kdy kvůli šíření koronaviru vstoupil v platnost zákaz přítomnosti žáků ve školách. Řada vyučujících přitom podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého tráví přípravou pro nový styl výuky v současnosti i více času než při běžném vyučování. Zároveň se učí koordinovat s kolegy, aby děti doma nezatížili mnoha úkoly najednou, uvedl.

Technické vybavení učitelů podle šéfa školské asociace není pro výuku na dálku problém, a to ani u starších učitelů. Jak řekl, sám neví o žádném vyučujícím, který by neměl alespoň chytrý telefon, pomocí kterého se může s žáky spojit. Podobně je to s technickou výbavou i na straně dětí a jejich rodin, dodal. Ne všichni podle něj mají počítače či tiskárny, s internetem přesto pracovat umí.

Průměrný věk pedagogů v uplynulých letech rostl, protože do škol nenastupovalo dost absolventů pedagogických fakult. Podle mimořádného průzkumu ministerstva školství tak bylo například fyzikářům na středních školách loni v průměru kolem 51 let.

I učitelé se nový přístup museli naučit

Kvůli nezkušenosti s výukou online bylo pro většinu učitelů podle Černého ze začátku asi nejobtížnější odhadnout množství a nastavit způsob komunikace s dětmi a rodiči. Řada učitelů zpočátku rodiny zavalila úkoly. Rodiče si pak stěžovali, že je toho moc. Nyní by se podle šéfa asociace situace měla zlepšovat. K přizpůsobení výuky možnostem rodin vyzval učitele i ministr školství Robert Plaga (ANO).

Ten ve svém přání pedagogům k sobotnímu Dni učitelů uvedl, že současná situace změní školství a poděkoval vyučujícím, kteří se snaží této změně vyjít vstříc.

"V těchto dnech se musíme vyrovnávat se situací, kterou si nikdo z nás nedokázal před pár týdny ani představit, natož se na ni připravit. Žáci a studenti jsou doma a jejich výuka dálkovou formou je mnohem náročnější, než když seděli ve školních lavicích," uvedl Plaga. "Situace, ve které se nacházíme, ať chceme nebo ne, školství změní. Děkuji všem, kteří si to uvědomují a jdou této změně naproti," dodal. Ocenil, že učitelé připravují studijní materiály a plánují výuku na dálku s pomocí on-line nástrojů.

Zvláštní poděkování si podle něj zaslouží učitelky mateřských škol, které se starají o děti zdravotníků, hasičů, vojáků či policistů. Bez těchto profesí by podle Plagy současný stav nešel zvládnout.

Specifická práce se sociálně slabšími rodinami

Podle společnosti EDUin se učitelé setkávají i se sociálně slabými rodinami, které mají jen omezený přístup k internetu. Učitelé ale většinou nachází způsob řešení distančního vzdělávání i v jejich případě. Kromě toho, že využívají komunikaci pomocí mobilních telefonů, zřizují například schránky, kde si mohou děti zadání pravidelně vyzvednout, vylepují úkoly na vrata nebo zapůjčují školní počítače a tablety pro práci na doma, uvedla společnost.

Podle statistik ministerstva pracuje v tomto školním roce v základních školách 82 283 učitelů. Ve středních školách je jich 46 575, v konzervatořích 1674 a ve vyšších odborných školách 3827. Dětem v mateřských školách se věnuje 34 469 vyučujících, z 99 procent jsou to ženy.