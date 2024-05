Dnes je poslední den pro uhrazení daně z nemovitých věcí. Výměr daně rozeslala Finanční správa všem poplatníkům složenkou nebo datovou schránkou, kdo o to sám požádal, dostal informaci e-mailem. Pokud vyměřená daň přesáhla 5000 korun, je možné ji uhradit ve dvou splátkách, první je splatná dnes a druhá do konce listopadu. Letos se daň z nemovitosti zvýšila kvůli nárůstu základního koeficientu o 80 procent, některé obce současně zvýšily i místní koeficienty. Veškerý výnos daně jde do rozpočtu obcí.

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem, o jehož výši rozhoduje sama obec. Místní koeficient využívá zhruba 1100 obcí v Česku, tedy přibližně každá pátá až šestá. Podle lednových statistik Finanční správy letos využilo možnosti zvýšení daňového inkasa pomocí místního koeficientu o 67 obcí víc než v loňském roce.

Loni se na dani z nemovitosti vybralo 12,45 miliardy korun, v roce 2022 to bylo 12,42 miliardy korun. Letos ministerstvo financí očekává zvýšení výběru daně o zhruba deset miliard korun. Růst výnosu daně z nemovitosti pro obce ale vyrovnává snížení jejich podílu na inkasu sdílených daní, tedy daně z přidané hodnoty a daní z příjmu fyzických a právnických osob, ke kterému vláda přistoupila v rámci rozpočtové konsolidace.