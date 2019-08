Dnes si na konzervativce hraje kdejaký nácek, říká Miroslav Kalousek

TOP 09 není v kondici a potřebuje vyměnit předsedu, říká zakladatel strany MIROSLAV KALOUSEK, který podporuje Tomáše Czernina a odmítá, že by byl aristokrat jeho loutkou. Mluví ale i o omílaném slučování na pravici, rozpočtovém rozhazování vlády a chování hlavy státu: "Kdyby něco takového udělal jakýkoli prezident premiéru Zemanovi, to by byl rachot."

Kdy skončíte v politice?

Celá ta desetiletí, co politiku dělám, mě to samozřejmě čas od času napadne. Především o tom ale rozhodují voliči a jako každý na to musím být připraven každým dnem. Nicméně teď se rozhodně končit nechystám. A je polovina volebního období, takže se neptejte, zda znovu budu kandidovat, či ne. To ještě opravdu nevím.

Ptám se vás i proto, že mi několik lidí z topky řeklo, že byste už měl odejít. Podle nich by se prý pročistila atmosféra ve straně. Řekl vám to někdo do očí?

To byste mi musel říci, kdo to řekl vám. Já žádnou rozjitřenou atmosféru necítím a o ničem takovém nevím.

Tak jinak. Jak je na tom dnes TOP 09?

Topka není v kondici, není příliš čitelná a není příliš vidět. To samozřejmě souvisí s tím, jestli ji předseda intenzivně řídí a jestli dokáže dostatečně akcentovat témata, která jsou pro voliče přitažlivá, nebo nikoli. Já si prostě myslím, že na to Jiří Pospíšil časovou kapacitu nemá a že by měl TOP 09 řídit někdo jiný. Pokud toto někdo chápe jako atmosféru nějakého napětí, já ne. Já to vnímám jako atmosféru zdravou, takové věci se v demokratických stranách stávají.

Co se se stranou musí stát, aby se zvedla nad hranici volitelnosti?

Mě oslovila vize Tomáše Czernina, proto ho také podporuji. On chce, aby topka byla za všech okolností čitelná a měla jasně vyprofilovaný program pro dobu postbabišovskou. Těch šest let vlády, které zažíváme s ČSSD a hnutím ANO, je dobou naprosto mimořádné stagnace. Peníze se rozdávají na všechny strany jako předvolební dárky, ale nikdo nemyslí na budoucnost, modernizaci země, udržitelnost systému zdravotní a penzijní péče. Vláda dobře ví, že se ty systémy po roce 2030 začnou hroutit, pokud nezasáhneme. Ale nedělá s tím nic. Protože na to nemá odbornou kompetenci ani politickou odvahu. A dokonce jsme slyšeli od pana premiéra, že je mu úplně jedno, co tu bude po roce 2050. Nám to jedno není a Tomáš Czernin má jasnou vizi, jak sestavit tým stranických a zejména nestranických odborníků, kteří představí program modernizace a konkurenceschopnosti země a udržitelnosti veřejných rozpočtů. To mě mimořádně oslovuje a pevně doufám, že to také topka bude dělat.

Je Tomáš Czernin, konzervativní aristokrat z Nymburska, vhodným předsedou pro vaše většinově liberální voliče v Praze?

Pokud někdo mluví o konzervativním a liberálním křídlu v TOP 09, tak jde o naprosto umělý konflikt.

Nemluvím o křídlech ve straně, ale o vašich voličích...

Myslím, že kdokoli s těmito termíny operuje, nebyl by vůbec schopen specifikovat témata, na nichž se naše názory třepí. V některých věcech, jako je třeba manželství homosexuálů, byla u nás tradičně celých deset let absolutní svoboda názorů. Vyznačovali jsme se vždy mimořádnou tolerancí jeden vůči druhému. Problém z toho mohou dělat jen ti zapšklí a netolerantní. Ne my. Pojmy se postupem času mění, dnes si na konzervativce hraje kdejaký nácek. Ale to my samozřejmě nejsme, my vycházíme z evropského humanismu a náš konzervatismus se projevuje zejména v odpovědnosti vůči budoucím generacím. Což Tomáš Czernin ztělesňuje nejen tím, co si myslí, ale především celým svým životem.

To nerozporuji, ale zpět k otázce - je to vhodný předseda pro liberální voliče v Praze?

To zcela nepochybně. Nevidím jediný důvod, proč by nebyl. A pokud bychom měli mluvit o nějakém pokračovateli Karla Schwarzenberga, nenajdete lepšího kandidáta.

